Die Österreicherinnen träumen vom Heimsieg in Gurgl. Doch anstatt Jubel gibts eine Enttäuschung. Sie schneiden so schlecht ab wie seit Jahren nicht mehr.

Darum gehts Die Österreicherinnen bleiben beim Heim-Slalom in Gurgl ohne Weltcuppunkte

Nur ein Duo schafft es in den zweiten Lauf und scheidet dort aus

Ein derart schlechtes Resultat hat es letztmals vor 29 Jahren gegeben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

2013 hat Marlies Raich (45) in Lienz (Ö) den Slalom gewonnen – seither warten die Österreicherinnen auf einen Heimsieg im Stangenwald. Die Hoffnungen sind gross, dass das Warten in Gurgl (Ö) ein Ende hat.

Optimistisch stimmt der Saisonauftakt in Levi (Fi). Dort ist Katharina Truppe (30) als Dritte aufs Podest gefahren. Allerdings ist bei den Gastgeberinnen die Ernüchterung schon nach dem ersten Lauf gross. Von sechs gestarteten Athletinnen schafft es nur ein Duo in den zweiten Lauf: Truppe als 19. (+1,52) und Natalie Falch (22) als 24. (+2,09).

Die Sieg-Erlösung rückt in weite Ferne. Und am Ende kommt es noch dicker. Eine Woche nach dem Debakel für Österreichs Männer gibts eine Schmach für die Frauen. Denn sowohl Truppe als auch Falch scheiden am Nachmittag nach wenigen Metern aus. Damit schreibt das Team einen Nuller. Etwas, das es im Slalom zuletzt 1997 in Park City (USA) gegeben hat. Damals sind fünf Österreicherinnen am Start, ein Duo qualifiziert sich für die Entscheidung und scheidet ebenfalls aus.

«Daraus lernt man auch»

«Ist ein Tag für die Tonne», sagt Truppe nach dem Rennen ins ORF-Mikrofon. Und fügt an: «Aber daraus lernt man auch.» Schliesslich stehe in einer Woche schon der nächste Slalom auf dem Programm und da sehe die Welt wieder anders aus. Sie habe es im zweiten Lauf darauf angelegt, ein bisschen mit Gas zu fahren, um sich in der Rangliste noch zu verbessern. Das ist nicht aufgegangen.

Auch Frauen-Cheftrainer Johannes Zöchling ist die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. «Wir waren schon im ersten Lauf nicht richtig parat», resümiert er. Falch und Truppe hätten im zweiten Lauf Gas geben wollen, da könne ein Innenskifehler passieren. «Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen», so Zöchling. «Aber so schnell gehts, dass man mit einem Nuller dasteht, das ist bitter.»

Der Stimmung im Team tut dies offenbar keinen Abbruch. «Wir Österreicherinnen halten zusammen», sagt Truppe. Dass sie schnell fahren können, hätten sie in Levi gezeigt. «So ein Tag kann passieren, aber sollte nicht passieren. Man muss es einfach akzeptieren.»