Wendy Holdener (33) erlebt in Gurgl (Ö) einen Riesenfrust. Doch die Experten bleiben gelassen und sehen die Schweizerin auf einem guten Weg. Warum?

Darum gehts Wendy Holdener schied im Slalom von Gurgl nach 20 Sekunden aus

Für Holdener ist es der schlechteste Saisonstart seit zehn Jahren

Experten zweifeln nicht – Erfahrung und Angriffslust helfen

Mathias Germann Reporter Sport

Donnerstag, 18.35 Uhr, Hotel The Moss in Obergurgl. Bald gibt es Znacht. Vorher spricht Wendy Holdener (33) über ihren Saisonstart. «Ich hätte mir für diesen Winter eine einfachere Vorbereitung gewünscht, um gewisse Dinge zu festigen», sagt sie. Platz 20 im Riesenslalom von Sölden (Ö), Rang 10 im Slalom von Levi (Fi) – ihre Bilanz. Holdener ist trotzdem gut gelaunt. «Manchmal muss ich den Leuten erklären, dass ein zehnter Platz kein Weltuntergang ist.»

Rund 40 Stunden später fühlt es sich für sie vielleicht genau so an. In Gurgl (Ö) fädelt sie beim 23. Tor ein. Nach nicht einmal 20 Sekunden ist ihr Rennen vorbei. Damit ist Holdeners schlechtester Saisonstart seit zehn Jahren Tatsache. Die drittbeste Slalomfahrerin des Vorwinters verlässt den Zielraum wortlos. Kein TV-Interview, kein Gespräch mit der Presse, nichts.

Sogar bei der WM 2023, als sie mit Slalom-Gold vor Augen ausscheidet, gibt sie mit Tränen in den Augen Auskunft. In Gurgl nicht. Am Nachmittag schreibt sie per Whatsapp: «Toll gestartet und gut gefahren. Leider eingefädelt. Mehr gibt es nicht zu sagen.»

«Sie ist auf einem richtig guten Weg»

Doch was macht dieser Ausfall mit ihr? In der Vergangenheit verkopfte sie zuweilen und geriet in einen Negativstrudel. Am Donnerstag sagte sie: «Ich bin eine Athletin, die viel mental arbeitet und verarbeitet. Manchmal muss ich meinen Gedanken sogar eher Stopp sagen.» Droht nun Kopfkino? «Schwierig zu sagen. Ich will mich da nicht festlegen», sagt ZDF-Experte Marco Büchel.

Rainer Salzgeber winkt ab: «Ich mache mir keine Sorgen, wenn sie sich so präsentiert wie am Samstag.» Der Head-Rennchef verweist auf Holdeners Zwischenzeit: Sie kommt zwar nur bis zum ersten Messpunkt, ist dort aber die Schnellste von 66 Fahrerinnen. «Sie hat mit der Startnummer 1 genau das umgesetzt, was sie sich nach Levi vorgenommen hat: frei fahren, drauflos riskieren.» Holdener sei erfahren genug, um mit Rückschlägen umzugehen. «Ich habe das Gefühl, dass sie auf einem richtig guten Weg ist.»

Killington? Da war doch was …

Am kommenden Wochenende geht es in Killington (USA) weiter. Auch Swiss-Ski-Alpindirektor Hans Flatscher bleibt gelassen. «Ein Einfädler kann halt mal passieren», sagt er. Die Trainings und die Zwischenbestzeit zeigten, dass Holdener gut drauf sei. Im letzten Winter schied sie gar nie aus. «Auf Wendy ist normalerweise immer Verlass», sagt Flatscher.

An Killington hat Holdener gute Erinnerungen. 2022 gewann sie dort erstmals einen Weltcupslalom. Ein gutes Omen? Sie hätte sicher nichts dagegen.