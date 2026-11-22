Es wird immer deutlicher, dass die FIS mit der Vergabe von Weltcuprennen nach Copper Mountain einen Fehler begangen hat.

Darum gehts Weil die Rennpiste in Copper Mountain gesperrt war, fehlte den Speedfahrern das Training weitgehend

Nach rund zehn Zentimetern Neuschnee scheinen die Rennen am Wochenende in Copper Mountain gesichert

Bei einer Absage in Beaver Creek könnten Ersatzrennen das Speed-Training der Frauen verhindern

Marcel W. Perren Reporter Sport

Wenige Tage vor dem Super-G in Copper Mountain sind viele Speed-Cracks verärgert. Genau wie im Vorjahr kommen die Abfahrts- und Super-G-Spezialisten in Colorado trainingsmässig viel zu kurz. Als Italiens Superstar Dominik Paris (37) am Samstagmorgen im Restaurant gefragt wird, ob er denn gar nicht auf die Piste wolle, antwortet der 26-fache Weltcupsieger sarkastisch: «Bei den jetzigen Bedingungen kommt es ungefähr auf dasselbe hinaus, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder am Trainingsstart stehe …»

«Der ursprüngliche Zweck dieses Zentrums wird verfehlt»

Wo liegt genau das Problem? Bis vor ein paar Tagen war es in den Rocky Mountains sehr warm und die Schneedecke entsprechend dünn. Um die Weltcuprennen zu retten, durfte in Copper Mountain auf der Rennpiste bis am Sonntag niemand trainieren. Somit mussten sich die alpinen Hochkaräter bisher mit ganz kleinen Pistenabschnitten begnügen. «Ich bin seit einer Woche hier, in dieser Zeit hatte ich kein einziges brauchbares Speed-Training. Die Läufe beinhalten ein paar Gleitkurven und dauern knapp dreissig Fahrsekunden», erzählt Paris sichtlich genervt.

Der Österreicher Patrick Riml kann den Athleten-Ärger sehr gut nachvollziehen. Riml, der heute als Head of Athletes bei Red Bull tätig ist, war während seiner Zeit als Alpin-Direktor des US-Skiverbands einst federführend bei der Realisierung des Alpin-Zentrums in Copper Mountain. «Wir haben dieses Zentrum einst aufgebaut, damit hier sämtliche Teams vor dem Speed-Weltcup-Auftakt noch einmal ordentlich Abfahrt- und Super-G trainieren können. Aber seit Copper Mountain im Weltcupkalender fungiert, wird der ursprüngliche Zweck verfehlt, weil der Rennhang grösstenteils blockiert ist.»

«Dann wird es richtig gefährlich werden»

Die Schweizer sind bekanntlich genau aus diesem Grund später nach Nordamerika gereist. Die Riesen-Gruppe um Marco Odermatt trainierte bis am Mittwoch in St. Moritz Riesenslalom, ehe sie am Donnerstag von Zürich über München nach Denver flog.

Rund 48 Stunden nach der Ankunft des Swiss-Ski-Teams hat es in Copper Mountain rund zehn Zentimeter Neuschnee gegeben. Somit scheint dem Super-G vom Samstag und dem Riesenslalom vom Sonntag nichts im Weg zu stehen.

Unklar ist dagegen nach wie vor, ob in der darauffolgenden Woche die Rennen auf der «Birds of Prey» in Beaver Creek (Abfahrt, Super-G und Riesen) gestartet werden können. «Derzeit liegt zwischen dem Golden Eagle Jump und dem Harrier noch nicht genügend Schnee», weiss Patrick Riml.

Im Fall einer Absage möchte der neue FIS-Renndirektor Raimund Planker einen weiteren Super-G und Riesenslalom in Copper Mountain austragen.

Sehr wahrscheinlich ist, dass die «Birds of Prey» spätestens für die Frauen-Speedrennen vom 11. bis am 13. Dezember bereit sein wird. Aber in diesem Zusammenhang erkennt Lindsey Vonns Ex-Coach Patrick Riml das nächste Problem: «Wenn die Männer tatsächlich zwei weitere Rennen in Copper Mountain bestreiten, wäre hier kein Platz für das Speed-Training der Frauen. Und wenn die Frauen ohne ordentliche Vorbereitung auf die sehr selektive Birds of Prey müssten, wirds richtig gefährlich werden.»