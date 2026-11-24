Ein in Amerika wohnhafter Berner Oberländer und eine Lateinamerikanerin haben in Copper Mountain ein spezielles Problem im Swiss-Ski-Team vom Tisch geräumt.

Darum gehts Daniel Yule und Marco Odermatt berichten von schlechter Verpflegung an mehreren Weltcup-Orten

Swiss-Ski setzt in Copper Mountain eigene Küchenkräfte ein und organisiert die Ernährung selbst

Die Chilenin Bernadita und der aus Grindelwald stammende Alex Brazerol kochen für das Team

Es ist eine steile These, die Daniel Yule kürzlich zum Riesenduell zwischen Marco Odermatt und Lucas Pinheiro Braathen aufgestellt hat: «Ich glaube, dass Marco in der letzten Saison die Riesenslalom-Kugel im finalen Rennen auch wegen der Kulinarik verloren hat!» Wie aber kommt der Slalom-Spezialist aus dem Wallis zu diesem ungewöhnlichen Schluss?

Yule erklärt: «Es kam im letzten Winter einige Male vor, dass wir Schweizer auf der Weltcup-Tour in den Hotels und Teamhospitalitys ganz schlechtes Essen erhalten haben. Pinheiro wurde dagegen ausnahmslos nach seinen Wünschen verpflegt, weil in seinem Privatteam auch ein Koch festangestellt ist. Ich bin davon überzeugt, dass sich das auf die Leistung auswirkt.»

Odermatt selber glaubt zwar nicht daran, dass er beim Weltcupfinal im norwegischen Hafjell wegen der wenig schmackhaften Mahlzeit am Vorabend einen Innenskifehler begangen hat. Aber auch der fünffache Gesamtweltcupsieger hält fest, «dass wir an einigen Weltcup-Orten wirklich schlecht verpflegt werden. Bei den Rennen in Courchevel waren das Teamhospitality und die Unterkunft im letzten Winter besonders schlimm».

Tom Stauffer, Swiss-Ski-Cheftrainer der Männer, hat das Problem längst erkannt und setzt deshalb auch immer öfter auf eigene Küchencrews. So wie derzeit in Copper Mountain (USA). «Hier sind die Athleten in Apartments und Häusern in der Nähe der Trainingspiste untergebracht. Es ist der letzte Trainingsblock vor der langen Saison. Da bietet es sich an, dass wir die Qualität der Ernährung selber bestimmen und organisieren.»

Koch mit besonderen Ski-Genen

Stauffer hat für die Nordamerika-Tour einen Koch und eine Köchin verpflichtet. Die Chilenin Bernadita sorgt für das leibliche Wohl von Superstar Odermatt, Gino Caviezel, Thomas Tumler, Lenz Hächler, Fadri Janutin und Sandro Zurbrügg, während der gebürtige Grindelwalder Alex Brazerol die Gaumen von Olympia-Held Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Justin Murisier, Marco Kohler, Lars Rösti und Alessio Miggiano verwöhnt.

Brazerol ist 1995 vom Berner Oberland in die USA ausgewandert, wo er in Park City in der Küche der luxuriösen Stein Eriksen Lodge tätig ist. Sein Einsatz für die Schweizer Abfahrer während der Nordamerika-Tour ist für den 60-Jährigen Ehrensache, zumal er in einer Ski-Dynastie gross geworden ist. Der ehemalige Weltklasse-Abfahrer René Berthod (78, 5 Weltcuppodestplätze) ist Brazerols Onkel und Götti, der zweifache Chuenisbärgli-Triumphator Marc Berthod sein Cousin.

Ragout mit Stock

Während die Athleten in Copper Mountain den Rennhang befahren, bereitet Brazerol in seiner Küche im Elk-Run-Apartment ein währschaftes Rindsragout mit Kartoffelstock und Blumenkohl zu. Ungefähr 500 Meter weiter westlich kreiert Bernadita, die bereits während des Sommer-Trainingscamps in Chile für Swiss-Ski am Herd stand, in der schmucken Behausung der Riesenslalom-Gruppe einen saftigen Schweinsbraten und eine spezielle Reispfanne.

Beide Köche erhalten nach ihrem Mittagsservice Komplimente von den Top-Stars. «Es ist wirklich grandios, was uns Bernadita Tag für Tag zubereitet», schwärmt Odermatt. Franjo von Allmen huldigt Brazerol: «Die Menukreationen von Alex sind ein absoluter Genuss!» Das nährt die Hoffnung, dass die Skigenossen die internationale Konkurrenz bei den kommenden Rennen womöglich abkochen werden.