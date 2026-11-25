Mitte Oktober gab der österreichische Speedspezialist und WM-Medaillengewinner Max Franz seinen Rücktritt vom Skisport bekannt. Nun spricht der 37-Jährige erstmals offen über seine Beweggründe.

Darum gehts Max Franz erlitt 2022 bei einem Sturz mehrere Brüche in beiden Beinen und wurde neunmal operiert

Max Franz trat Mitte Oktober zurück, weil die Schmerzen auch nach der Metallentfernung blieben

Das Comeback im Dezember in Gröden bezeichnet Franz als einen der wertvollsten Momente seines Lebens

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Es war ein Schock-Sturz im alpinen Skisport. Im November 2022 zog sich der österreichische Speedspezialist Max Franz (37) beim Abfahrtstraining in Copper Mountain mehrere Brüche in beiden Beinen zu. Was folgte, war eine Leidenszeit mit insgesamt neun Operationen und einem langwierigen Prozess der Regeneration und des Wiederaufbaus. Letztlich vergebens: Mitte Oktober zog der Abfahrts-Bronzemedaillengewinner der WM 2017 einen Schlussstrich und kehrte dem Spitzensport endgültig den Rücken.

Rücktritt aufgrund der Schmerzen

Nun redet der Ski-Routinier in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf Servus TV zum ersten Mal über seine schwierigen letzten Monate. «Wir haben gehofft, dass es besser wird, wenn wir das ganze Metall herausnehmen, aber das war leider nicht der Fall», erklärt Franz. «Es waren die Schmerzen», antwortet er auf die Frage nach dem Grund für seinen Rücktritt. Sein Körper habe diese nicht mehr wegstecken können.

Trotzdem blickt Franz positiv auf die Zeit zurück. Vor allem sein Comeback im vergangenen Dezember in Gröden sei ein grosses Geschenk gewesen, wie er schon vor einiger Zeit betonte: «Dieser Moment wird für immer einer der wertvollsten meines Lebens bleiben.»

Nun beginnt für den ehemaligen Speedspezialisten ein neuer Abschnitt – als Ski-Fan vor dem Bildschirm. Eine Rolle, auf die sich der Österreicher freut: «Es ist schön, auch mal Rennen anzuschauen, ohne währenddessen darauf zu achten, was man sich abschauen könnte, und den Winter einfach einmal zu geniessen.»