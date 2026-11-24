Darum gehts
- Sofia Goggia gibt nach acht Monaten ohne Rennen im Riesenslalom in Killington ihr Saisondebüt
- Die Italienerin erkrankte zweimal an einer Virusinfektion und verliess das Trainingslager vorzeitig
- In Killington erreichte Goggia ihr erstes Weltcup-Podest, inzwischen sind es 69 Podestplätze
Es waren zähe Wochen für Sofia Goggia (34). Die italienische Speed-Spezialistin erkrankte in der Saisonvorbereitung gleich zweimal an einer Virusinfektion und lag deshalb einige Wochen flach. Nach ihrer vorzeitigen Abreise aus dem Trainingslager in Argentinien im September setzte Goggia zuletzt auf eine vollständige Genesung und Überwindung ihrer neurologischen Probleme.
Diese Hürde scheint nun genommen: Die letztjährige Super-G-Kugelgewinnerin gibt am Wochenende beim Riesenslalom in Killington (USA) ihr Saisondebüt. Wie der italienische Wintersportverband (Fisi) am Dienstag mitteilte, kehrt die Olympiasiegerin von 2018 an einen für sie ganz besonderen Ort zurück: Im US-Bundesstaat Vermont stand die Italienerin vor genau 10 Jahren erstmals auf einem Weltcup-Podest – es war der Auftakt zu bislang 69 Podiumsplätzen in ihrer Karriere.