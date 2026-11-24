Nach acht Monaten ohne Rennen ist es endlich so weit: Speed-Spezialistin Sofia Goggia gibt ihr Saisondebüt. Die Italienerin ist für den Riesenslalom in Killington nominiert.

Darum gehts Sofia Goggia gibt nach acht Monaten ohne Rennen im Riesenslalom in Killington ihr Saisondebüt

Die Italienerin erkrankte zweimal an einer Virusinfektion und verliess das Trainingslager vorzeitig

In Killington erreichte Goggia ihr erstes Weltcup-Podest, inzwischen sind es 69 Podestplätze

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Es waren zähe Wochen für Sofia Goggia (34). Die italienische Speed-Spezialistin erkrankte in der Saisonvorbereitung gleich zweimal an einer Virusinfektion und lag deshalb einige Wochen flach. Nach ihrer vorzeitigen Abreise aus dem Trainingslager in Argentinien im September setzte Goggia zuletzt auf eine vollständige Genesung und Überwindung ihrer neurologischen Probleme.

Diese Hürde scheint nun genommen: Die letztjährige Super-G-Kugelgewinnerin gibt am Wochenende beim Riesenslalom in Killington (USA) ihr Saisondebüt. Wie der italienische Wintersportverband (Fisi) am Dienstag mitteilte, kehrt die Olympiasiegerin von 2018 an einen für sie ganz besonderen Ort zurück: Im US-Bundesstaat Vermont stand die Italienerin vor genau 10 Jahren erstmals auf einem Weltcup-Podest – es war der Auftakt zu bislang 69 Podiumsplätzen in ihrer Karriere.