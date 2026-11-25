Sie war mit zweimal Gold eine der grossen Figuren der letzten Olympischen Spiele. Nun tritt Italiens Ski-Star Federica Brignone im Alter von 36 Jahren zurück.

Christian Müller Redaktor Sport

Die erfolgreichste Rennfahrerin der italienischen Ski-Geschichte hat genug: Federica Brignone (36) hängt ihre Rennski an den Nagel. «Mein Bein schmerzt zu sehr. Ich habe beschlossen, meine Karriere als Sportlerin zu beenden», sagt sie in einem Video des italienischen Skiverbands.

Ein Sturz als Ursprung des Karriere-Endes

Brignone konnte seit ihrem Sturz an den italienischen Meisterschaften 2025, bei dem sie Waden- und Schienbeinkopf zertrümmerte sowie das Kreuzband riss, nie mehr schmerzfrei fahren. Zwar gabs bei Olympia 2026 mit Gold im Super-G und im Riesenslalom ein grandioses Comeback. Danach musste sie die letzte Saison aber vorzeitig abbrechen. Erst am Dienstag stand sie drei Monate nach ihrer letzten Operation erstmals wieder auf Ski. «Ich habe gemerkt, dass mein Bein noch nicht in Ordnung ist und vor allem, dass es zu sehr schmerzt. Deshalb habe ich beschlossen, meine Karriere als Sportlerin zu beenden und nicht mehr an Wettkämpfen teilzunehmen, auch wenn es eine sehr schwierige Entscheidung ist», erklärt Brignone.

Einen letzten Auftritt im Rennanzug wirds aber geben, wie sie andeutet: «Ich möchte noch einmal das Tor zum Rennen öffnen, um mich von dieser Welt, die ich so liebe, zu verabschieden. Ich werde euch wissen lassen, wo und wann. Bis bald!»

Brignone gewann als bisher einzige Italienerin den Gesamtweltcup (2020, 2025). Sie kommt auf 37 Weltcupsiege und wurde zudem zweimal Weltmeisterin. Insbesondere in ihren Paradedisziplinen Super-G und Riesenslalom lieferte sie sich zahlreiche Duelle mit Lara Gut-Behrami (35).