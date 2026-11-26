Im Weltcup-Zirkus ist Lars Rösti die wichtigste Bezugsperson von Franjo von Allmen. Im Gespräch mit Blick machen die beiden Berner Oberländer deutlich, dass auf ihrer Tour durch Nordamerika nicht alles nach Wunsch läuft.

Darum gehts In Copper Mountain ist ihr Speed-Training stark eingeschränkt

Die befreundeten Berner trainieren auch im Sommer gemeinsam

Für die WM gelten ihre je 100 Kilo laut Trainer als Vorteil

Marcel W. Perren Reporter Sport

Wenige Tage vor dem Speed-Auftakt ist die Stimmung im Apartment von Franjo von Allmen (25) und Lars Rösti (28) gedämpft. «Es ist eher mühsam hier», seufzt Rösti und spielt darauf an, dass in Copper Mountain (USA) keine richtigen Speed-Einheiten möglich sind, weil der Rennhang grösstenteils abgesperrt ist.

Rösti wird konkret: «Die Situation ist wirklich paradox. Du kommst zum Trainieren hierher, aber dann wird dir das Training fast verboten. Das Einzige, was ich hier in den letzten Tagen tun konnte, war, auf dreissig Sekunden kurzen Streckenabschnitten ein paar Gleitkurven zu fahren. Das ist beim besten Willen nicht das, was ich mir im Hinblick auf die Abfahrt in Beaver Creek gewünscht habe.»

Im Gegensatz zu Rösti, der den Super-G vom Samstag nicht bestreiten wird, konnte der dreifache Olympia-Goldheld von Allmen am letzten Sonntag zumindest fünf Läufe auf der Rennstrecke absolvieren. «Aber auch ich bin bis anhin noch nicht richtig warm geworden mit Copper Mountain», hält von Allmen fest. «Es wäre ganz toll hier, wenn Copper Mountain immer noch das wäre, was es früher gewesen ist – ein alpines Trainingszentrum. Aber wenn hier Rennen angesetzt werden, führt das zu gravierenden Trainingseinschränkungen. In der Saisonvorbereitung gibt es sowieso nicht allzu viele Möglichkeiten, um richtig Abfahrt trainieren zu können. Nun hat man uns durch diesen Weltcup-Event die letzte Möglichkeit auf ein richtig gutes Speed-Training genommen», ergänzt von Allmen.

«Da bekomme ich ein komisches Gefühl»

Der Boltiger von Allmen und der aus St. Stephan stammende Rösti sind im oberen Simmental knapp 20 Autominuten voneinander entfernt gross geworden. «Weil Lars aber drei Jahre älter ist als ich, haben wir uns erst auf FIS-Stufe so richtig kennengelernt», präzisiert von Allmen, während sich Rösti an die erste Begegnung erinnert: «Es war an einem Saisonabschluss-Festli in Oberwil. Franjo war mir auf Anhieb sympathisch.»

Mittlerweile verbringt der gelernte Schreiner Rösti fast mehr Zeit mit dem ausgebildeten Zimmermann von Allmen als mit seiner Freundin. Sie teilen sich im Ski-Zirkus nicht nur regelmässig ein Zimmer, im Sommertraining verbringt das Duo unter der Anleitung seines Athletik-Coachs Gabriel Gwerder praktisch jeden Tag zusammen.

Wenn der Abfahrts-Weltmeister und Olympiasieger von Allmen von seinem Fitnessraum in Oey Diemtigen nach Hause fährt, sieht er ungefähr bei jedem fünften Haus ein Transparent mit der Aufschrift «Bravo Franjo». «Da ich selber ja überhaupt nicht das Gefühl habe, etwas Besseres zu sein, habe ich ein komisches Gefühl, wenn ich auf der Fahrt durchs Simmental meinen Namen auf irgendwelchen Leintüchern sehe», gesteht der 25-jährige Shooting-Star. Kumpel Rösti bestätigt, «dass sich Franjo trotz seiner gigantischen Erfolge überhaupt nicht verändert hat».

Das Körpergewicht war noch nie so wichtig

Weil der Skisport in den amerikanischen Medien keine grosse Rolle spielt, wird von Allmen in Copper Mountain nur selten um ein Autogramm oder Selfie gebeten. «Das ist auch mal ganz angenehm. Es werden in den kommenden Monaten noch genug Rennen kommen, an denen der Rummel sehr gross sein wird.»

So wie bei der Heim-WM im Februar in Crans-Montana VS, wo von Allmen die beiden letzten Weltcup-Abfahrten gewonnen hat. Aber auch Rösti hat im Vorjahr bewiesen, dass ihm die WM-Strecke sehr entgegenkommt – mit dem sechsten Rang hat der Junioren-Weltmeister von 2019 auf der «Piste Nationale» sein bislang bestes Weltcupergebnis eingefahren. Weil die Strecke im Unterwallis viele Gleitpassagen beinhaltet, hat Kondi-Trainer Gwerder bei seinen beiden Schützlingen in der Saisonvorbereitung auch viel Wert auf eine besonders gehaltvolle Ernährung gelegt. «Es ist ganz klar, dass in Crans-Montana die schwereren Athleten einen Vorteil haben werden», sagt Gwerder. Aktuell bringen sowohl von Allmen als auch Rösti rund 100 Kilo auf die Waage. Bei beiden lautet das Motto für den Menü-Plan: «Fleisch gibt Fleisch».

Das Ding mit dem Schnauz

Von Allmen ist mittlerweile Markenbotschafter für die Schweizer Gourmet-Burger-Marke Holy Cow. Der fünffache Weltcupsieger gibt aber zu, dass er dieses Angebot anfänglich ein bisschen kritisch betrachtet hat. «Ich konnte mir nicht so recht vorstellen, dass ein Spitzensportler Werbung für Burger macht. Als ich mich genauer damit befasst habe, haben mich die Qualität und der Fokus auf Schweizer Produkte überzeugt.»

In Nordamerika setzt sich von Allmen in diesen Tagen auch für den guten Zweck beim «Movember» ein. Bei dieser Initiative lassen sich Männer im Monat November einen Schnurrbart wachsen, um Spenden für den Kampf gegen Krebs zu sammeln. Für seinen eher dünnen Schnauz erntet Franjo von seinen Teamkollegen aber einigen Spott. «Ich werde wegen meines Schnauzes regelrecht gemobbt», meint der Head-Pilot augenzwinkernd.

Der Bartwuchs ist Franjo von Allmens letzte grosse Schwäche.