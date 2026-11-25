«Stärker als der Sturz» heisst die neue SRF-Dokumentation über Michelle Gisin. Der Film gibt emotionale Einblicke in die Zeit nach ihrem schweren Unfall in St. Moritz und zeigt, wie sehr dieser ihr Leben verändert hat.

«Ich weiss nicht, ob ich das noch einmal kann»

«Ich weiss nicht, ob ich das noch einmal kann»

Darum gehts Die SRF-Dokumentation zeigt Michelle Gisins Leben nach ihrem schweren Sturz in St. Moritz

Nach Operationen an Wirbelsäule, Handgelenk und Knie kämpft Gisin mit Schmerzen und Zweifeln

Rund 300 Tage nach dem Unfall kehrt Gisin an den Sturzort zurück

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

«Ich weiss nicht, ob ich noch einmal den Berg hinabfahren kann mit zwei Brettern unter meinen Füssen.» Es sind Worte, die man von Michelle Gisin (32) nicht erwarten würde. Die Frau aus Engelberg OW hat in ihrer Ski-Karriere fast alles erlebt. Olympiagold, WM-Medaillen und unzählige Rennstarts. Doch nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining in St. Moritz ist plötzlich nichts mehr selbstverständlich für Gisin. In der neuen SRF-Dokumentation (alle drei Folgen am Donnerstag, 20.10 Uhr, SRF1) gewährt sie Einblicke in die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens.

Eine vierstündige Operation an der Wirbelsäule, weitere Eingriffe am Handgelenk und am Knie. Gisin schrammt haarscharf an einer Lähmung abwärts der Rückenregion vorbei. «Die Schmerzen am Handgelenk waren crazy, das hatte ich noch nie», sagt sie im Film.

Nebst dem physischen Heilungsprozess, der Schritt für Schritt vorangeht, wird im Film auch der mentale Kampf gezeigt. Die sonst so kontrollierte Skifahrerin muss lernen, mit einer Situation umzugehen, die sie nicht beeinflussen konnte.

Die grossen Zweifel

Auch mehr als 200 Tage nach dem Sturz wird sie von «Flashbacks» eingeholt. «Ich kann nicht sagen: Wenn ich das gemacht hätte, wäre es nicht passiert. Ich habe auch keinen grossen Fehler gemacht.»

Die Zweifel sind gross: Tag für Tag stellt sie sich die Frage, ob sie nochmals in ein Skidress steigen soll. Ein Sporttest, bei dem ihr linkes Knie miserable Werte aufzeigt, hilft bei diesen Unsicherheiten natürlich nicht. Gisin versucht, vor der Ärztin stark zu bleiben. Als diese weg ist, fliessen die Tränen.

Nicht nur für Gisin selbst, auch für ihren Partner Luca De Aliprandini (36) ist der Unfall ein einschneidendes Erlebnis. Der Athlet aus dem italienischen Skiteam ist selbst im Training, als sich das Drama ereignet. Der Film zeigt auch seine Sicht auf den Sturz: De Aliprandini kann selbst nicht mehr volles Risiko gehen.

Alles läuft auf den entscheidenden Moment hinaus: Wie geht es mit der zweifachen Olympiasiegerin weiter? Ihren Entscheid fällt sie nach schlaflosen Nächten und unzähligen Tränen rund 300 Tage nach ihrem Unfall: Es geht nicht mehr.