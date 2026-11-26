Drei Tage vor dem Speed-Auftakt in Copper Mountain haben einige Betreuer der Skirennfahrer die Erfahrung gemacht, dass die Route vom Wachsraum ins Dorf lebensgefährlich sein kann.

Schock für Skiteam in den USA – und plötzlich ist da ein Bär

Schock für Skiteam in den USA – und plötzlich ist da ein Bär

Darum gehts Servicemänner des italienischen Ski-Teams begegnen in Copper Mountain im Auto einem Schwarzbären

Patrick Wirth hatte den Wachsraum zehn Minuten zuvor zu Fuss verlassen und sah später das Video

Der Super-G beginnt am Samstag um 19.45 Uhr Schweizer Zeit, am Sonntag folgt der Riesenslalom

Marcel W. Perren Reporter Sport

Die Servicemänner vom italienischen Ski-Team erleben in Copper Mountain (Us) einen tierischen Schock: Als die Wachskünstler ihren Arbeitsplatz beim alten Schulhaus mit dem Auto verlassen, kommt ihnen plötzlich ein mächtiger Schwarzbär in die Quere!

Besonders heftig fährt der Bären-Clip dem ehemaligen Super-G-Spezialisten Patrick Wirth (Ö, 55, 1 Podestplatz im Weltcup) ein. «Ich habe den Wachsconatiner rund zehn Minuten vor meinen italienischen Kollegen nicht mit dem Auto, sondern zu Fuss verlassen. Deshalb hat mich schier der Schlag getroffen, als kurz nach meiner Ankunft in meinem Quartier das Video vom Bären auf meinem Handy eingegangen ist», erzählt Wirth, der seit Jahren als Assistent-Rennleiter bei Franjo von Allmens Ausrüster Head arbeitet.

Für den Vorarlberger steht fest, «dass ich den Weg vom Wachsraum zu meiner Unterkunft ganz sicher nie mehr zu Fuss zurücklegen werde».

Zeit, um sich wieder zu sammeln, bleibt den Italienern noch. Der ersten Ernstkampf in Copper Mountain steht am Samstagabend mit dem Super-G auf dem Programm (19.45 Uhr Schweizer Zeit). Am Sonntagabend folgend dann die beiden Riesenslalom-Läufe (18 und 21 Uhr).