Nach starkem Vorwinter ist Sue Pillers Saisonstart von Krankheit geprägt. Die Freiburgerin verpasst Killington wegen einer Lungenentzündung. Wann sie wieder Rennen fährt, ist offen.

Darum gehts Sue Piller war im letzten Winter eine der grossen Aufsteigerinnen

Seit letztem Frühling kämpft die 22-Jährige mit Krankheiten.

In Killington fehlt Piller – Arzt-Checks folgen

Mathias Germann Reporter Sport

Ski-Legende Bernhard Russi (78) geriet im letzten Winter ins Schwärmen. «Sie hat eine filigrane Fahrweise, richtig sauber. Sehr tänzerisch», sagte er über Sue Piller (22). Die Freiburgerin gehörte zu den Aufsteigerinnen im Schweizer Team. Fünfmal fuhr sie in die Weltcupränge, in Kranjska Gora (Sln) sogar auf Platz 6. Der Lohn: ein Olympia-Startplatz. «Ich habe meine Erwartungen übertroffen, der Winter war super», sagte sie.

Nun ist vieles anders. Piller litt an einer Lungenentzündung. «Jetzt gehts besser, ein kleiner Husten ist noch da», sagt sie. Auf den Riesenslalom in Killington (USA) muss sie verzichten. «Ich wäre sehr gerne gefahren.» Sie sei aber froh, dass sie «nur eine Lungenentzündung» erwischt habe.

«Gleicher Blödsinn wie letztes Jahr»

Die Pause passt zu den letzten Monaten. Schon im Frühling war Piller zweimal jeweils gut fünf Tage krank. Ein dritter Infekt verlief heftiger und schlug auf den Magen. Zudem musste sie direkt nach dem letzten Rennen in die Spitzensport-RS einrücken. «Mein Körper brauchte Ruhe, aber ich gab sie ihm nicht. Aus sportlicher Sicht war es absolut nicht sinnvoll, so früh einzurücken», sagt sie. Vorwürfe macht sie dem Bundesamt für Sport nicht. Im Gegenteil: Sie sei froh, dass sie nach Magglingen durfte.

Auch der Auftakt in Sölden (Ö) ging schief. Nach dem ersten Lauf lag Piller auf Rang 44. Ein Nuller. «Ich habe den genau gleichen Blödsinn wie letztes Jahr in Sölden gemacht», sagte sie. Sie habe zu viel überlegt und an der Linie geklebt. Ihren Vorsatz, die Tore direkter anzufahren, setzte sie nicht um. «Das ist ein Lehrblätz.»

Die Ärzte werden weitere Checks machen

In Killington wollte Piller Revanche nehmen. «Ich will die Wut, die ich in mir habe, nutzen. Und schneller fahren.» Doch ihr Körper machte nicht mit. Sie hoffte auf die Riesenslaloms in Mont-Tremblant (Ka) eine Woche später. Am Mittwoch wurden diese Rennen allerdings wegen Schneemangels abgesagt.

Ob ein Ersatzort gefunden wird, ist offen. Eine Verschiebung käme Piller womöglich sogar entgegen, weil sie dann in Ruhe gesunden und trainieren könnte. Sie sagt: «Ich bin Realistin.» Weitere medizinische Checks stehen an.