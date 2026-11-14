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Geburtstag, Sieg – und bald Kristall? Emma Aicher (23) ist der neue Ski-Star
Sie überlegt nicht viel und ist blitzschnell

Mikaela Shiffrin (31, USA) fehlt – und Emma Aicher nutzt die Chance. Die 23-jährige Deutsche gewinnt in Levi ihren ersten Slalom und wird als nächste grosse Dominatorin gehandelt.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Mehr als nur ein Weihnachtsgeschenk: Emma Aicher gewinnt erstmals einen Weltcupslalom.
Foto: AP Photo/Gabriele Facciotti
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Mathias GermannReporter Sport

Der Superstar fehlt in Levi (Fi): Mikaela Shiffrin (31). Die Amerikanerin hatte ihren Verzicht angekündigt und wird auch den Slalom von Gurgl (Ö) auslassen. Mit Emma Aicher steht eine mögliche Nachfolgerin bereits in den Startlöchern. Die Deutsche feierte am Freitag ihren 23. Geburtstag – und beschenkt sich am Samstag gleich selbst. Sie gewinnt erstmals einen Weltcup-Slalom, zum sechsten Mal insgesamt. Viele Experten sehen in der Allrounderin die neue Gesamtweltcupsiegerin.

Aicher schon mit Shiffrin zu vergleichen, wäre allerdings verfrüht. Ein Star ist die in Schweden geborene Deutsche aber schon jetzt. Einer ohne jegliche Allüren. «Das war ganz solide», sagt sie nach ihrem Sieg. Und: «Ich habe einfach versucht, ganz normale Sachen zu tun.» Aicher spricht, als würde sie an der Supermarktkasse einen Schwatz halten.

Kristall-Duell zwischen Aicher und Colturi?

Ihr Gefühl für den Schnee ist gewaltig. Sie ist überall schnell, ohne je hektisch zu wirken oder in Aktionismus zu verfallen. Wie macht sie das? «Ich überlege nicht wirklich viel bei den Rennen», sagt sie. Ein Rezept, um das sie wohl viele beneiden. Nach Rang zwei im Riesenslalom von Sölden folgt nun der erste Slalom-Triumph.

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Wer kann sie noch stoppen? Shiffrin darf trotz ihrer Neuausrichtung nicht unterschätzt werden. Vielleicht wird auch Lara Colturi zur Konkurrentin. Die für Albanien startende Italienerin wird am Sonntag 20 Jahre alt und fuhr wie schon zum Saisonauftakt auf Rang zwei. Sie ist in Levi etwas schneller als Katharina Truppe (30, Ö), die Dritte wird.

Weil Colturi neben den technischen Disziplinen künftig auch wieder in den Speed-Rennen antreten will, kann sie dort zusätzliche Punkte sammeln. Weitere ernsthafte Gegnerinnen für Aicher sind derzeit kaum in Sicht.

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