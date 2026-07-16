Seit dem 4. Juli wird an der Tour de France gegen die Hitze und um Sekunden gekämpft. Die heutige Strecke führt über eine Strecke von 179,1 km und endet in Chalon-sur-Saône. Hier gehts zum Etappenplan mit allen Siegern.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nachdem im Vorjahr noch sämtliche Kilometer auf französischen Strassen zurückgelegt wurden, brach die Tour de France 2026 wieder ins umliegende Ausland auf. Rund um Barcelona fanden die ersten drei Etappen statt, wobei der Zielort der dritten bereits im Land der Grande Nation lag. Vom Süden Frankreichs gings in Richtung Westen bis nach Bordeaux, ehe die Route nach einigen Etappen im Landesinneren in die Grenzgebiete mit Deutschland, der Schweiz und Italien führt. Für die letzte Etappe verschiebt sich der Trott traditionell nach Paris, wo die Tour am 26. Juli endet.

Alle Etappen Tour de France 2026

Innert drei Wochen treten die Fahrer auf einer Gesamtdistanz von 3’321,2 km in die Pedalen und müssen dabei 54’450 positive Höhenmeter bewältigen. Und das diesjährige Programm startete gleich mit einem echten Highlight. Erstmals seit 1971 bildete ein Mannschaftszeitfahren den Auftakt, ehe im weiteren Verlauf der Rundfahrt sieben Flachetappen, vier in hügeligem Gelände, acht Bergetappen und ein Einzelzeitfahren anstehen. Fünf Tage enden zudem mit einer Bergankunft, wobei die Alpe d’Huez auf 1’850 Metern über Meer gleich zweimal Zielort ist. Das Dach ist mit 2’642 m ü. M. aber der Col du Galibier, der auf der 20. Etappe bestiegen wird – eine der Etappen, die auf der Alpe d’Huez endet.

Unter den 184 Fahrern finden sich auch einige Schweizer. Während Silvan Dillier für Alpecin-Premier Tech und Mauro Schmid fürs Team Jayco AlUla in den Sattel steigt, vertreten Yannis Voisard und Marc Hirschi das Schweizer Team Tudor. Zu den Topfavoriten auf den Gesamtsieg zählt hingegen keiner davon. Der grösste Name ist einmal mehr jener von Tadej Pogacar, der den Erwartungen bislang gerecht wird und vor der heutigen Etappe im Gesamtklassement mit 3 Minuten und 36 Sekunden führt.