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Bei Schlussanstieg düpiert
Pogacar luchst Rivale Vingegaard das Maillot Jaune ab

Tadej Pogacar gewinnt die dritte Etappe und erste Pyrenäen-Etappe auf der Tour de France vor Jonas Vingegaard dank einer Attacke kurz vor dem Ziel. Der Slowene übernimmt dank des Sieges das Gelbe Trikot vom Dänen.
Publiziert: 18:23 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Tadej Pogacar jubelt über den Sieg bei der dritten Etappe der Tour de France.
Foto: AFP
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Tadej Pogacar (27) gewinnt die dritte Etappe der Tour de France. Der Sieg auf der Bergetappe, die über 196 Kilometer von Granollers nach Les Angles durch die Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich führt, ist für den Slowenen der erste Triumph bei dieser Tour.

Pogacar spielt dabei seine Klasse auf den letzten hundert Metern beim Schlussanstieg nochmals richtig aus. Mit Hilfe seines Emirates-Teamkollegen und Vortagessiegers Isaac Del Toro (22) lässt Pogacar im Sprint eine Lücke zu seinem Rivalen Jonas Vingegaard (29) aufgehen, die der Däne anschliessend nicht mehr schliessen kann.

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Schweizer können nicht mithalten

So gewinnt Pogacar die Bergankunft mit zwei Sekunden Vorsprung vor seinem Konkurrenten und übernimmt von diesem auch das Gelbe Trikot. Das Klassement führt er nun zeitgleich mit Vingegaard an.

Die Schweizer können erneut nicht mit den Besten mithalten. Yannis Voisard vom Schweizer Tudor-Team verliert als bester Schweizer als 29. fast anderthalb Minuten auf Sieger Pogacar.

Die vierte und hügelige Etappe führt am Dienstag über 182 Kilometer von Carcassonne nach Foix.

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