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11. Tour-Etappe knackt Temporekord
Norweger schnappt Top-Sprintern Sieg weg

Nach Rang zwei bei der siebten Etappe schlägt nun in Nevers auf dem elften Teilstück der Tour de France die grosse Stunde von Sören Wærenskjold.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Sieger der elften Tour-de-France-Etappe: Sören Wærenskjold.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sören Wærenskjold gewinnt elfte Tour-de-France-Etappe im Massensprint in Nevers
  • Mit 50,91 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit wird ein neuer Rekord erzielt
  • Tadej Pogacar bleibt Gesamtführender mit 3:36 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Norwegischer Etappensieg in Nevers: Sören Wærenskjold schlägt seinen Konkurrenten ein Schnippchen und setzt sich im Massensprint beim elften Tour-de-France-Teilstück vor Olav Kooij und Jasper Philipsen durch.

Als ein Anfahrer von Kooij kurz vor Schluss aufs Gas drückt und eine Lücke entsteht, reagiert nur Wærenskjold rechtzeitig. So holt der 26-Jährige den entscheidenden Vorsprung heraus, den weder der Holländer Kooij noch der Belgier Philipsen auf den letzten Metern noch schliessen können. Später wird dann Philipsen noch vom dritten auf den 119. Tagesrang zurückversetzt.

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Die flachen 161,3 Kilometer von Vichy nach Nevers werden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50,91 km/h absolviert – ein Rekord bei einer Etappe mit Massenstart bei der Grande Boucle. Die bisherige Bestmarke lag bei 50,36 km/h und datierte aus dem Jahr 1999.

Im vorderen Bereich des Gesamtklassements bleibt nach der elften Etappe alles beim Alten: Der Vorsprung des führenden Tadej Pogacar aus Slowenien gegenüber dem Dänen Jonas Vingegaard beträgt weiterhin 3:36 Minuten.

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