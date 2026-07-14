Tour de France live

Spezialeinheit der Polizei sorgt für Sicherheit
Es ist wahnsinnig, wie viele Helferinnen und Helfer den riesigen Tross der Tour de France begleiten. Auch die Polizei sorgt mit einem unvorstellbar grossen Aufgebot für die Sicherheit. Erstmals in diesem Jahr verfolgt auch die Sondereinheit GIGN das Renngeschehen, beziehungsweise vor allem alles rundherum genau. Insgesamt stehen 23’000 Polizisten im Einsatz. Das sind 125 Polizisten pro Fahrer.
Bilanz von Tudor-CEO Raphael Meyer
Der Chef des Schweizer Tudor-Teams hat uns noch eine Bilanz zur bisherigen Tour de France geschickt. Sie fällt ziemlich durchzogen aus. Matteo Trentin kann heute nicht zur 10. Etappe starten, er ist krank. Julian Alaphilippe hat sich kurz vor der Rundfahrt die Schulter ausgekugelt, fährt aber trotzdem mit. Andere Fahrer seien aber durchaus in einer guten Verfassung, sagt Meyer. Allen voran der Schweizer Yannis Voisard, der aktuell 18. ist im Gesamtklassement. Das diesjährige Ziel ist ein Etappensieg.
Friendly Take-Over: «Gruppetto» tickert bei Blick
Bereits zum dritten Mal übernimmt das «Gruppetto» den Blick – oder zumindest für einen Tag den Liveticker zur Tour de France. Die beiden Radsportfans Corsin Zander und Laurent Aeberli haben dieses Jahr Andreas Züger mitgebracht. Er findet Velofahren doof und gibt trotzdem gerne seinen Senf dazu. Zu dritt verfolgen sie am Dienstag, 14. Juli, die 10. Etappe der Tour. Es ist der französische Nationalfeiertag und darum immer eine spezielle Etappe. Sie führt von Aurillac im Zentrum Frankreichs ins Skigebiet Le Lioran.
In diesem Jahr findet der «Gruppetto»-Liveticker im Imbiss ODER WAT bei der Zürcher Langstrasse statt. «Wir waren wohl zu laut vor einem Jahr im Ringier-Empfangsbereich», sagt Corsin. Andreas lacht: «Ein deutscher Imbiss? Eine französische Gümmelerbeiz habt ihr wohl nicht gefunden? Und ich sag euch auch warum: Sie wäre immer leer!» Laurent beschwichtigt: «Wir werden schon für eine französische Ambience sorgen.»
Die Jungs vom «Gruppetto» interessieren sich – wie eben echte Radsportfans – für mehr als nur den Sport. Sie lieben es auf dem Sofa zu liegen, zu essen und ab und an auch mal einzuschlafen. Alles Dinge, die Andreas auch gefallen. Er will es nur nicht so recht zugeben.
So werden Laurent, Corsin und Andreas im ODER WAT tickern und ihren Senf zur Etappe dazu geben.Es sind alle herzlich eingeladen, ab 13.25 Uhr, wenn die Etappe startet, mitzufiebern.
Wenn ihr das Rennen zuhause oder im Büro in diesem Ticker verfolgt und mit den Tickerern in Kontakt treten wollt, schreibt es in die Kommentare, kontaktiert das «Gruppetto» via Instagram (@gruppettomag).
Das «Gruppetto»
Im Sommer 2023 haben die Medienschaffenden Pascal Ritter, Kathrin Hefel, Tim Bühlmann, Laurent Aeberli und Corsin Zander das «Gruppetto» gegründet. Dabei handelt es sich um ein Magazin für Radsport und Velokultur. Es ist ein Printmagazin, das seit 2024 viermal im Jahr erscheint und Geschichten erzählt, die nicht nur Radsportfans begeistern, sondern alle, die sich für hochwertigen Journalismus interessieren. Online informiert das Gruppetto mit einem Newsletter, sowie mit aktueller Berichterstattung in den sozialen Medien. Das «Gruppetto» ist offizieller Medienpartner der Tour de Suisse.
2024 hat Blick erstmals das Experiment gewagt und den dreien den Liveticker überlassen. Nun tickert das «Gruppetto» zum dritten Mal frech, mutig und mit einem Augenzwinkern (lese den Ticker von 2025 nach). Für den Text verantwortlich sind Corsin Zander, der Co-Chefredaktor des Magazins, zusammen mit Andreas Züger, Marketingkoordinator bei OCHSNER SPORT und Sportfan. Für die kulinarische Verpflegung, kulturelle Inputs und alles, was in den sozialen Medien geschieht, ist Laurent Aeberli zuständig.
Das «Gruppetto» kann hier abonniert werden.
Die Etappe
Heute stehen über 166.6 Kilometer und 3791 Höhenmeter auf dem Programm. Es werden sieben klassifizierte Berge bezwungen. Die Etappe beginnt um 13.25 Uhr und der erste Fahrer dürfte vier Stunden später im Ziel sein.
Herzlich Willkommen beim etwas anderen Ticker
Bereits zum dritten Mal darf das «Gruppetto» heute den Blick-Ticker übernehmen. Ab 13 Uhr begleiten wir die 10. Etappe von Aurillac nach Le Lioran – mit Radsport, Randgeschichten, Kulinarik, Kultur und allem, was sonst noch auf und neben der Strecke passiert. Macht es euch gemütlich, schnappt euch einen Kaffee (oder etwas Passenderes) und begleitet uns durch den französischen Nationalfeiertag. Los gehts!