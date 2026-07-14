Tour de France live

Friendly Take-Over: «Gruppetto» tickert bei Blick

Bereits zum dritten Mal übernimmt das «Gruppetto» den Blick – oder zumindest für einen Tag den Liveticker zur Tour de France. Die beiden Radsportfans Corsin Zander und Laurent Aeberli haben dieses Jahr Andreas Züger mitgebracht. Er findet Velofahren doof und gibt trotzdem gerne seinen Senf dazu. Zu dritt verfolgen sie am Dienstag, 14. Juli, die 10. Etappe der Tour. Es ist der französische Nationalfeiertag und darum immer eine spezielle Etappe. Sie führt von Aurillac im Zentrum Frankreichs ins Skigebiet Le Lioran.

In diesem Jahr findet der «Gruppetto»-Liveticker im Imbiss ODER WAT bei der Zürcher Langstrasse statt. «Wir waren wohl zu laut vor einem Jahr im Ringier-Empfangsbereich», sagt Corsin. Andreas lacht: «Ein deutscher Imbiss? Eine französische Gümmelerbeiz habt ihr wohl nicht gefunden? Und ich sag euch auch warum: Sie wäre immer leer!» Laurent beschwichtigt: «Wir werden schon für eine französische Ambience sorgen.»

Die Jungs vom «Gruppetto» interessieren sich – wie eben echte Radsportfans – für mehr als nur den Sport. Sie lieben es auf dem Sofa zu liegen, zu essen und ab und an auch mal einzuschlafen. Alles Dinge, die Andreas auch gefallen. Er will es nur nicht so recht zugeben.

So werden Laurent, Corsin und Andreas im ODER WAT tickern und ihren Senf zur Etappe dazu geben.Es sind alle herzlich eingeladen, ab 13.25 Uhr, wenn die Etappe startet, mitzufiebern.

Wenn ihr das Rennen zuhause oder im Büro in diesem Ticker verfolgt und mit den Tickerern in Kontakt treten wollt, schreibt es in die Kommentare, kontaktiert das «Gruppetto» via Instagram (@gruppettomag).