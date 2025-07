Aktuell versuchen erste Fahrer in die Spitzengruppe zu kommen. Der belgische Meister Tim Wellens fährt aktuell alleine vor dem Feld und hofft auf weitere Weggefährten, denn alleine kommt er da niemals vor allen anderen über diese drei Pässe.



Guido Gümmeler: Gar nicht so einfach da wegzufahren.



Corsin: Ja, ich hab zu Beginn der Saison mit Johan Jacobs gesprochen, wie man am besten in eine Fluchtgruppe kommt. Gar nicht so einfach.



Guido Gümmeler: Was hat er gesagt?



Corsin: Kurz zusammengefasst: Je nach Streckenführung gibt es Stellen, die sich besser dafür eignen, weil sie technisch schwierig zu fahren sind oder sich die Strasse verengt. Es kommt aber auch sonst vor allem auf das Timing an. Oder man erwischt das Hinterrad eines Fahrers, der es schafft wegzukommen. Grundsätzlich hilft es, wenn man etwas kräftiger und explosiver ist, um wegzukommen. Wenn du es genau wissen willst, kannst du es ja im «Gruppetto» nachlesen .



Guido Gümmeler: Das habe ich natürlich gelesen! Da stand doch auch, er sei 2024 einer der Fahrer gewesen, der von allen Fahrern auf der WorldTour am meisten in einer Spitzengruppe gefahren ist.



Corsin: Richtig! Und doch hat er leider noch nie ein Rennen gewonnen. Auf diese Saison hin ist er vom spanischen Team Movistar zur französischen Equipe FDJ gewechselt. Es läuft ihm leider weniger gut. Ich frag, mich was der gerade macht. Ich ruf ihn mal an, vielleicht schaut er gerade die Etappe.