Am Freitag übernimmt das Schweizer Rad-Magazin Gruppetto den Blick-Liveticker der Tour de France. Mit humorvollen und auch schrägen Updates wird die 19. Etappe zum unterhaltsamen Erlebnis. Auch vor Ort in Zürich.

1/6 Achtung, Kultaktion: Die Macher des Velo-Magazins Gruppetto tickern die 19. Etappe der Tour de France auf Blick.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

So hast du garantiert noch nie eine Etappe der Tour de France verfolgt! Am Freitag gibts bei Blick einen Tour-Tag der anderen Art. An der 19. Etappe gehts beim Bergteilstück nach Isola 2000 nicht nur für die Stars bergauf, sondern auch Blick geht steil – dank einer Kooperation für einen Tag mit dem Schweizer Rad-Magazin «Gruppetto».

Ein Team des Gruppetto übernimmt am Freitag den Blick-Liveticker der Etappe. Mit den Gümmeler-Spezialisten an der Tastatur wird der Ticker zu weit mehr als einem sportlichen Update, was während den happigen 145 Kilometer entscheidendes passiert. Das Versprechen der Gruppetto-Crew: «Wir tickern ein bisschen über das, was im Rennen passiert und vor allem über das, was drumherum passiert.»

Das Vorbild des schrägen Livetickers stammt aus dem Fussball

Sprich: Hier wird der Spass nicht zu kurz kommen. Das heimliche Vorbild: Der in Fussballkreisen längst legendäre Liveticker des deutschen Magazins «11Freunde», der stets die schrägen und ulkigen Nebenschauplätze mit einem Augenzwinkern im Fokus hält.

Wer steckt hinter der Velo-Aktion? Co-Chefredaktor Corsin Zander haut in die Tasten – mit einer ganzen Reihe von Unterstützern. Digitalchef Laurent Aeberli kümmert sich ums Drumherum, gibt Inputs und beobachtet die Nebenschauplätze. Ebenfalls einer der Protagonisten: die fiktive Gruppetto-Figur Guido Gümmeler.

So wird bei Blick der Tour-Tag zum grossen Unterhaltungsprogramm. Die Gruppetto-Crew tickert nicht nur live fürs Internet, sondern auch live zum Anfassen. Die Magazin-Macher tickern die 19. Etappe im Ringier-Gebäude an der Dufourstrasse 23 in Zürich, direkt beim Haupteingang. Besuche vor Ort oder auch virtuell auf den Gruppetto- und Blick-Kanälen im Netz sind herzlich willkommen.

Gruppetto existiert seit 2023 und hat sich in der Schweizer Rad-Szene bereits einen Namen gemacht. Das Magazin ist Medienpartner der Tour de Suisse und der Rad-WM 2024 in Zürich. Und jetzt für einen Tag «Host» des Tour-de-France-Tickers bei Blick.