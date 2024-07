Alle Infos zur Tour de France 2024

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Wann findet die Tour de France 2024 statt?

Die 111. Ausgabe der Tour de France findet vom 29. Juni bis 21. Juli 2024 statt. Die ersten drei Etappen finden ausserhalb Frankreichs in Italien statt. So beginnt die Tour in diesem Jahr in Florenz. Enden wird sie ausnahmsweise nicht in Paris. Wegen der Olympischen Spiele (ab 26. Juli) bildet in diesem Jahr ein Einzelzeitfahren in Nizza den Schlusspunkt der Tour.

Der Etappenplan 2024

Die Fahrer meistern insgesamt 3497,2 km aufgeteilt in 21 Etappen. Neben zwei Einzelzeitfahren müssen sie vier hügelige und sieben Bergetappen meistern. Die acht restlichen Teilstücke gelten als Flachetappen.

Wo kann ich die Tour de France mitverfolgen?

Das Schweizer Fernsehen überträgt jede Etappe der Tour de France live. Ab Mitte Nachmittag (meist ca. 15 Uhr) können die Rad-Fans hierzulande auf SRFinfo oder auf SRFzwei mitfiebern. Wer allerdings keine Sekunde der Tour verpassen will, schaltet Eurosport ein – der Sender überträgt alles in voller Länge.

Die Schweizer an der Tour 2024

Ein Schweizer Trio wird die Tour de France unter die Räder nehmen. Während Stefan Küng (30) fürs Team Groupama FDJ fährt, geht sein Namensvetter Bissegger (25) für EF Education-Easy Post an den Start. Silvan Dillier (33) nimmt die Tour derweil für Alpecin-Deceuninck in Angriff.

Die Wertungen

Neben der Gesamtwertung gibt es weitere Kategorien, in denen der Beste ausgezeichnet wird.

Gesamtwertung

Der Führende der Gesamtwertung trägt das «Maillot Jaune» (dt. Gelbes Trikot). Sollten zwei Fahrer zeitgleich sein, wird zuerst auf die Zehntelsekunden aus dem Zeitfahren geschaut, dann auf die Summe aller Etappenplatzierungen und wenn dann immer noch alles identisch ist, wird die Platzierung der letzten Etappe berücksichtigt.

Bergwertung

Der Führende in der Bergwertung, die 1933 eingeführt wurde, trägt das rot-weiss gepunktete Trikot. In allen Etappen, die zur Bergwertung gehören, werden Punkte verteilt. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad werden die zu passierenden Gipfel in fünf Kategorien aufgeteilt. So gibt es für einen Anstieg der höchsten Kategorie, die sogenannte «Hors Catégorie» 25 Punkte. Bei Punktegleichheit wird zunächst die Anzahl Siege in der «Hors Catégorie» berücksichtigt, dann diejenige in der 1. bis 3. Kategorie und zuletzt die Rangierung im Gesamtklassement.

Punktewertung

Der Führende der Punktewertung, die 1953 eingeführt wurde, trägt das «Maillot Vert» (dt. Grünes Trikot). Die Punkte für diese Wertung sammelt man bei der Zielankunft sowie bei Zwischensprints während der Etappe. Sollten zwei Fahrer auf die gleiche Anzahl Punkte kommen, wird zuerst auf die Anzahl Etappensiege, dann auf die gewonnenen Zwischensprints und zuletzt auf den Platz in der Gesamtwertung geschaut.

Punkte im Einzelzeitfahren und bei Bergetappen: 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 für die Top 15.

Punkte bei mittelschweren Etappen: 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 für die Top 15.

Punkte bei Flachetappen: 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, für die Top 15.

Punkte bei Zwischensprints (gibts während allen Etappen ausser den Zeitfahren): 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 für die ersten 15 Fahrer, die den jeweiligen Messpunkt passieren.

Bonussekunden

Erst seit 2019 werden an der Tour de France Bonussekunden verteilt. Bei sechs ausgewählten Etappen gibt es für die ersten drei Fahrer, die einen unweit des Ziels zu passierenden Berg zuerst erreichen, 8, 5 und 2 Sekunden. Die Bonussekunden ersetzen die Bonussprints, die es bis 2018 gab. Gutschriften gibt es mit Ausnahme der Zeitfahren bei jeder Etappe für die Top 3 und zwar 10, 6 und 4 Sekunden.

Nachwuchswertung

1975 wurde die Wertung für die besten Nachwuchsfahrer eingeführt. Geführt werden in dieser alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 1998 geboren wurden und somit unter 25 Jahre alt sind. Sie werden entsprechend ihrer Klassierung im Gesamtklassement rangiert. Der Führende trägt jeweils das weisse Trikot.

Teamwertung

Um das beste Team zu ermitteln, werden jeweils die Zeiten der drei besten Fahrer pro Team und Etappe addiert. Bei Zeitgleichheit werden die Tagesplatzierungen der drei besten Fahrer addiert, um eine Reihenfolge herzustellen.

Kämpferischster Fahrer

Eine Jury zeichnet nach jeder Etappe den einsatzfreudigsten und offensivsten Fahrer aus. Er ist am nächsten Tag durch das Tragen einer roten Rückennummer zu erkennen.

Schweizer Sieger

Zwei Schweizern ist es bisher gelungen, die Tour de France zu gewinnen. Die Erfolge von Ferdy Kübler (1950) und Hugo Koblet (1951) liegen aber schon über 70 Jahre zurück. Kübler gewann zudem 1954 die Punktewertung, die mit Fritz Schär 1953 ein anderer Schweizer für sich entscheiden konnte. Auch in der Bergwertung konnte einmal ein Schweizer triumphieren: 1993 jubelte Tony Rominger. 1983 gewann mit Serge Demierre ein Schweizer die Kampf-Wertung, in welcher 2020 auch Marc Hirschi triumphierte.

Marc Hirschi ist es auch, der 2020 als 31. Schweizer eine Etappe der Tour de France gewinnen konnte. Er triumphierte auf dem 12. Teilstück von Chauvigny nach Sarran und war der erste Eidgenosse seit Fabian Cancellara 2012, der sich als Etappensieger feiern lassen durfte.

Seit wann gibt es die Tour de France?

Die Tour de France, auch «Grand Boucle» (dt. grosse Schleife) genannt, findet seit 1903 jährlich im Juli statt. Sie ist das bedeutendste Radrennen der Welt und zählt gemeinsam mit dem Giro d'Italia und der Vuelta a España zu den Grand Tours. Sie führt jeweils quer durch Frankreich und das nahe Ausland. Zwischen 1915 und 1918 sowie von 1940 bis 1946 fiel sie wegen des Ersten respektive Zweiten Weltkrieges aus. 2020 musste der geplante Start wegen der Corona-Pandemie vom 27. Juni auf den 29. August verschoben werden. So endete die Tour erst am 20. September.

Rekordsieger



Gleich vier Fahrer teilen sich den Titel Rekordsieger der Tour de France. Der Spanier Miguel Indurain (1991 bis 1995), die beiden Franzosen Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982 und 1985) und Jacques Anquetil (1957 und 1961 bis 1964) sowie der Belgier Eddy Merckx (1969 bis 1972 und 1974) konnten jeweils fünf Mal triumphieren. Lance Armstrong hat die Tour gar sieben Mal gewonnen (1999 bis 2005), ihm wurden die Siege aber allesamt wegen Dopings aberkannt.

Sieger seit 2000

2000: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2001: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2002: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2003: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2004: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2005: Lance Armstrong (USA) – Sieg aberkannt

2006: Oscar Pereiro (Sp)

2007: Alberto Contador (Sp)

2008: Carlos Sastre (Sp)

2009: Alberto Contador (Sp)

2010: Andy Schleck (Lux)

2011: Cadel Evans (Aus)

2012: Bradley Wiggins (Gb)

2013: Chris Froome (Gb)

2014: Vincenzo Nibali (It)

2015: Chris Froome (Gb)

2016: Chris Froome (Gb)

2017: Chris Froome (Gb)

2018: Geraint Thomas (Gb)

2019: Egan Bernal (Kol)

2020: Tadej Pogacar (Slo)

2021: Tadej Pogacar (Slo)

2022: Jonas Vingegaard (Dä)

2023: Jonas Vingegaard (Dä)