Carapaz gewinnt 17. Tdf-Etappe solo

Richard Carapaz fährt in der 17. Etappe alleine über die Ziellinie.

Richard Carapaz gewinnt die 17. Etappe der Tour de France über 178 km von Saint-Paul-Trois-Châteaux in den auf 1500 m ü. M. gelegenen Wintersportort SuperDévoluy. Tadej Pogacar nimmt Jonas Vingegaard zwei weitere Sekunden ab.

Carapaz, der 31-jährige Olympiasieger von 2021 aus Ecuador, setzt sich solo mit 37 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Simon Yates durch und feiert gut zwei Wochen, nachdem er nach der 3. Etappe für einen Tag das Gelbe Trikot des Gesamtführenden getragen hat, seinen ersten Tagessieg an der Tour. Dritter wird der Spanier Enric Mas mit knapp einer Minute Rückstand.

Etwas mehr als sieben Minuten dahinter baut Tadej Pogacar seine Führung in der Gesamtwertung vor Jonas Vingegaard mit einem Antritt kurz vor dem Ziel um zwei weitere Sekunden aus, der Gesamtdritte Remco Evenepoel macht zwölf Sekunden auf Vingegaard gut. Pogacar hat Vingegaard bereits am vorletzten Anstieg ein erstes Mal attackiert und sich zwischenzeitlich abgesetzt. Im kurzen Flachstück kann der Vorjahressieger aus Dänemark aber noch einmal aufschliessen.

Pogacar geht damit mit 3:11 Minuten Vorsprung in die 18. Etappe. Auf den coupierten, mit fünf kleineren Anstiegen versehenen 180 km von Gap nach Barcelonnette sind am Donnerstag wiederum die Ausreisser gefragt, bevor am Freitag und Samstag zwei weitere harte Alpen-Etappen bevorstehen. Am Sonntag endet die Tour mit einem Einzelzeitfahren in Nizza.