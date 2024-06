Bardet gewinnt erste Etappe der Tour de France

Romain Bardet ist der erste Träger des Maillot jaune an der 111. Tour de France. Der Franzose gewinnt die erste Etappe über 206 km in Italien von Florenz nach Rimini vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek.

Franzose jubelt in Rimini

1/2 Romain Bardet darf in Rimini jubeln.

Der französische Radprofi Romain Bardet (33) hat die erste Etappe der 111. Tour de France gewonnen. Der Tour-Zweite von 2016 setzte sich nach anspruchsvollen 206 km zwischen Florenz und Rimini bei Temperaturen jenseits der 35 Grad vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek (23) aus Holland durch. Damit sichert sich Bardet das erste Gelbe Trikot der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Dritter wurde der Belgier Wout van Aert (29).

Das Duo des DSM-Teams rettete seinen Vorsprung vor dem heraneilenden Hauptfeld knapp ins Ziel. Van Aert hatte fünf Sekunden Rückstand auf Bardet, der seinen insgesamt vierten Tour-Etappensieg feierte. Top-Favorit Tadej Pogacar (UAE Emirates) wurde Vierter, Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) kam zeitgleich als 16. ins Ziel.

Die Tour wurde erstmals in Italien gestartet, das wichtigste Rennen der Welt wird am 21. Juli in Nizza enden.