Vauquelin gewinnt zweite Etappe der Tour de France

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Kévin Vauquelin ist der Sieger der zweiten Tour-de-France-Etappe.

AFP Agence France Presse

Der französische Radprofi Kevin Vauquelin hat die zweite Etappe der 111. Tour de France gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag beim komplett innerhalb Italiens verlaufenen Teilstück über 199,2 km von Cesenatico nach Bologna aus einer Ausreissergruppe heraus vor dem Norweger Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) und dem Franzosen Quentin Pacher (Groupama-FDJ) durch.

Der slowenische Mitfavorit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) übernahm bereits das Gelbe Trikot vom Auftaktsieger Romain Bardet aus Frankreich. Die weiteren Topstars Jonas Vingegaard (Dänemark) und Remco Evenepoel (Belgien) verloren im Gegensatz zu Primoz Roglic (Slowenien) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe keine Zeit.

Am Montag steht in Turin voraussichtlich der erste Massensprint an, ehe es bereits am Dienstag in die erste Alpenetappe und am Galibier in den ersten grossen Schlagabtausch der Favoriten geht.