Roglic an Tour de France in üblen Sturz verwickelt

Biniam Girmay gewinnt seine dritte Etappe an dieser Tour.

Biniam Girmay gewinnt den Sprint in Villeneuve-sur-Lot nach einer Flachetappe über 204 km. Für den Eritreer ist es der dritte Sieg im Rahmen der diesjährigen Tour de France.

Im Gesamtklassement gibt es keine Änderungen in den Top 3. Der Slowene Tadej Pogacar führt nach zwölf Etappen weiter 1:06 Minuten Remco Evenepoel und 1:14 vor dem Vorjahressieger Jonas Vingegaard. Der Viertklassierte Primoz Roglic büsst allerdings viel Zeit ein. Er ist rund 12 Kilometer vor dem Ziel in einen üblen Sturz im Feld verwickelt, den ein Fahrer auslöst, der eine Verkehrsinsel touchiert (siehe Video oben).

Vingegaard ist nach dem Sturz im Frühling stärker zurückgekehrt als erwartet. Er muss sich noch bis am Samstag gedulden, um Pogacar in den Pyrenäen herauszufordern. Am Freitag steht eine Überführungsetappe nach Pau im Programm.

Elf Velos gestohlen

Einen Rückschlag der anderen Art erlebt das Team TotalEnergies. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden elf Velos geklaut. Gemäss der Nachrichtenagentur AFP wurde ein Lastwagen des französischen Teams mit einer Brechstange aufgebrochen. Der Schaden wird auf rund 150'000 Euro gschätzt.