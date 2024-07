Der Eritreer Biniam Girmay gewinnt in Turin die 3. Etappe der Tour de France. Dank der besseren Rangpunkte löst Richard Carapaz aus Ecuador den Slowenen Tadej Pogacar als Leader ab.

Biniam Girmay aus dem belgischen Team Intermarché sichert sich als dritter Afrikaner eine Etappe der Tour de France nach den Südafrikanern Daryl Impey und Rob Hunter. Girmay arbeitet sich auf den letzten Metern vom 10. Platz an die Spitze vor. Womöglich hat Girmays Team sogar eher auf den Belgier Gerben Thijssen gesetzt. Girmay ist im Finish aber der Stärkste und der Cleverste.

«Seit ich mit dem Radfahren begann, träumte ich immer davon, an der Tour de France zu starten», so Sieger Girmay. «Dass ich bei meiner zweiten Teilnahme eine Etappe in einem Massensprint gewinnen konnte – für mich ist das unglaublich!»

Gelbes Trikot für Ecuador

Freuen durfte sich am Ende auch der 31-jährige Routinier Richard Carapaz aus Ecuador. Der Olympiasieger von Tokio und Giro d'Italia-Sieger von 2019 erobert als erster Mann aus Ecuador das Maillot jaune. Carapaz sprintete mit und erreichte das Ziel auf Platz 14. Unter den vier zeitgleichen Spitzenfahrern (Carapaz, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard) entscheidet die Rangsumme aus allen Etappen über die Rangierung im Gesamtklassement.

Der Slowene Tadej Pogacar, Sieger vor einem Monat am Giro mit zehn Minuten Vorsprung, hat schon vor der Etappe gesagt, dass er in diesem frühen Stadium der Tour nicht um das Leadertrikot kämpfen will.

Erste Bergetappe folgt

Ansonsten bietet die längste Etappe dieser Tour de France wenig Spektakel. Das Feld nähert sich im langsamsten aller errechneten Fahrpläne dem Ziel an. Der Franzose Fabien Grellier sorgt mit einer Flucht für eine Tempoverschärfung. Offenbar will Grellier den Anpfiff des EM-Achtelfinals Frankreich gegen Belgien nicht verpassen. Oft in den vordersten Positionen zu sehen ist auch Silvan Dillier, der auf den ersten beiden Etappen fast 20 Minuten eingebüsst hat.

Zu einem frühen Härtetest kommt es am Dienstag in der 4. Etappe – und wohl zu einem ersten Kräftemessen zwischen den Tour-Favoriten. Erstmals führt der Parcours durchs Hochgebirge. Der Tour-Klassiker Col du Galibier wird überquert, anschliessend führt eine rasante, steile Abfahrt ins Ziel hinunter nach Valloire.

