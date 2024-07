Beinahe Unfall Hier rempelt die filmende Zuschauerin den Rad-Profi

Aufruhr an der 2. Etappe der Tour de France. Eine Zuschauerin will das Rennen filmen und kommt gefährlich nahe an die Strecke. Dabei kollidiert sie mit einem Rad-Profi. Sie verliert ihr Handy – der Profi aber zum Glück nur fast das Gleichgewicht.