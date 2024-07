Wie funktioniert die Kohlenmonoxid-Inhalation?

Mit Kohlenmonoxid-Inhalation bezeichnet wird die kontrollierte Anwendung des Kohlenmonoxid-Rebreathers. Dabei wird das tödliche Gas Kohlenmonoxid (Kohlenmonoxid CO ist ein farb-, geschmacks- und geruchloses Gas, welches durch die Verbindung von Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) entsteht, beispielsweise bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen wie Holz, Kohle oder Benzin. Durch Bindung an andere Cytochrome, z.B. Hämoglobin, ist es ein gefährliches Atemgift.) dosiert eingeatmet, um das Höhentraining zu optimieren oder gar zu simulieren – dies wirkt folglich leistungssteigernd.

Gemäss wissenschaftlicher Forschungsergebnisse hat die CO-Inhalation einen starken Einfluss auf Parameter der aeroben Kapazität der VO2max (die maximale Sauerstoffaufnahme).