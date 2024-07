Jasper Philipsen holt sich dritten Etappensieg

1/4 Jasper Philipsen holt sich sein dritter Etappensieg in der diesjährigen Tour de France. Er setzt sich einmal mehr im Schlusssprint durch.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Belgier Jasper Philipsen (26) erringt den dritten Sprintsieg an der diesjährigen Tour de France. An der Spitze des Gesamtklassements gibt es keine Verschiebungen.

Philipsen setzt sich in der 16. Etappe über 189 km von Gruissan nach Nîmes - auch dank intensiver Führungsarbeit von Teamkollege Silvan Dillier bis zu dessen glimpflich verlaufenem Sturz 40 km vor dem Ziel - vor dem Deutschen Phil Bauhaus und dem Norweger Alexander Kristoff durch.

Girmay stürzt kurz vor Schluss

Biniam Girmay, der bereits zum vierten Mal hätte gewinnen können, stürzt in der Schlussphase, kommt aber mit Schürfwunden davon. Aufgrund der Olympischen Spiele in Paris endet die Tour am Sonntag erstmals in Nizza. Auf dem Weg dorthin gibt es keine Flachetappen mehr, weshalb Girmay das Grüne Trikot des Punktbesten wohl trotz des Sturzes nur noch durch einen vorzeitigen Ausstieg zu nehmen ist.

In der Gesamtwertung gibt es unter den Top-Fahrern erwartungsgemäss keine Veränderungen. Tadej Pogacar (25) verteidigt sein Gelbes Trikot mühelos und liegt nach wie vor 3:09 Minuten vor Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel ist mit 5:19 Minuten Rückstand zurück weiter Dritter.