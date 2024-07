Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Tadej Pogacar (links) und Jonas Vingegaard sind die beiden Topfavoriten auf den Tour-Sieg.

Christian Müller Redaktor Sport

Tadej Pogacar (25) führt nach zwölf Tour-Etappen das Gesamt- und das Bergpreisklassement an. Da sollte der Speaker den Namen des zweifachen Siegers (2020, 2021) eigentlich im Griff haben. Und doch leistet er sich am Donnerstag bei der Siegerehrung im Ziel in Villeneuve-sur-Lot einen Versprecher.

«Jooooonas… Pogacar», brüllt der Speaker in sein Mikrofon, als sich der Slowene ins gepunktete Trikot des Bergpreis-Leaders einkleiden lässt. Dass er ausgerechnet mit seinem grossen Tour-Konkurrenten Jonas Vingegaard (27) aus Dänemark verwechselt wird, nimmt Pogacar mit Humor.

Am Freitag wird der Speaker den Namen wohl erneut üben können. Auf der mehrheitlich flachen 13. Etappe sind im Gesamtklassement keine Verschiebungen zu erwarten. Dafür gehts am Samstag ans Eingemachte: In Saint-Lary-Soulan kommts zur ersten Bergankunft. Gut möglich, dass dann Pogacar und Vingegaard bei der Siegerehrung wieder eine prominente Rolle spielen werden.