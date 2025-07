1/5 Das Team Gruppetto letztes Jahr im Pressehaus von Blick. Foto: Sven Thomann

Joël Hahn Redaktor Sport

Ein Tour-de-France-Tag mal anders – bei Blick wird nicht nur in die Pedale getreten, sondern auch in die Tasten gehauen.

Nach dem grossartigen Feedback im vergangenen Jahr feiern Blick und das Schweizer Rad-Magazin «Gruppetto» am Donnerstag ihr gemeinsames Comeback: An der 18. Etappe der Tour de France, die mit einem happigen Bergstück nach Courchevel Col de la Loze führt, übernimmt die «Gruppetto»-Crew für einen Tag den Blick-Liveticker – und sorgt dabei für eine ganz besondere Ticker-Erfahrung.

Denn wer schon einmal einen «Gruppetto»-Ticker gelesen hat, weiss: Hier geht es nicht nur um Attacken, Rückstände und Zwischensprints. Sondern auch um das, was am Rande des Rennens passiert – und manchmal noch spannender (oder absurder) ist als das Geschehen auf der Strasse. Oder, wie es die «Gruppetto»-Redaktion selbst formuliert: «Wir tickern ein bisschen über das, was im Rennen passiert – und vor allem über das, was drumherum passiert.»

Inspiriert vom legendären Fussball-Liveticker des deutschen Magazins «11Freunde» wird auch dieser Tour-Tag zur Bühne für Kurioses, Kommentiertes und Kurzweiliges. Und dabei bleibt der sportliche Kern natürlich erhalten.

Federführend am Ticker ist erneut Corsin Zander, Co-Chefredaktor von «Gruppetto». Unterstützt wird er von Digitalchef Laurent Aeberli, der Inputs liefert und die Nebenschauplätze im Auge behält. Ebenfalls wieder mit von der Partie: die fiktive Kultfigur Guido Gümmeler, eine Art Maskottchen mit Meinung – manchmal schräg, aber immer auf den Punkt.

Getickert wird übrigens live aus dem Ringier-Gebäude an der Dufourstrasse 23 in Zürich, direkt beim Haupteingang – ab 13 Uhr. Wer mag, darf gerne vorbeischauen – oder das Geschehen virtuell über die Blick- und «Gruppetto»-Kanäle verfolgen.

«Gruppetto» gibt es seit 2023, doch das Magazin hat sich innert kürzester Zeit einen festen Platz in der Schweizer Radszene erarbeitet. Als Medienpartner der Tour de Suisse und der Rad-WM 2024 in Zürich ist das Team bestens vernetzt – und nun erneut Host für einen ganz speziellen Tour-de-France-Tag bei Blick.