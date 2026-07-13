Bereits zum dritten Mal übernimmt das Schweizer Radmagazin «Gruppetto» den Blick-Liveticker zur Tour de France. Dieses Jahr tickert die Crew erstmals aus dem Zürcher Imbiss Oder Wat – mit viel Radsport, Humor und Geschichten abseits des Rennens.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Radmagazin «Gruppetto» tickert am 14. Juli zur Tour de France

Erstmals aus dem Zürcher Imbiss Oder Wat, mit Publikum und Diskussionen

10. Etappe: 166,6 km, 3800 Höhenmeter und sieben klassifizierte Anstiege

Joël Hahn Redaktor Sport

Am Dienstag ist es wieder so weit: Das Schweizer Radmagazin «Gruppetto» übernimmt bereits zum dritten Mal den Blick-Liveticker zur Tour de France. Dieses Jahr tickert die Crew erstmals aus dem Zürcher Imbiss Oder Wat und freut sich auf Besuch.

Die Tour de France macht am Dienstag Halt im Zentralmassiv und bei Blick gibt es den passenden Liveticker dazu. Bereits zum dritten Mal übernimmt die Crew von «Gruppetto» für einen Tag die Tasten und begleitet die 10. Etappe auf ihre ganz eigene Art.

Mit dabei sind erneut Corsin Zander und Laurent Aeberli, die den Blick-Lesern nicht nur das Renngeschehen näherbringen, sondern auch all das, was links und rechts der Strecke passiert. Neu ergänzt Andreas Züger das Team – auch wenn er selber zugibt, dass Velofahren nicht unbedingt seine grösste Leidenschaft ist. Er ersetzt die Kultfigur Guido Gümmeler.

Erstmals findet der «Gruppetto»-Ticker im Zürcher Imbiss Oder Wat statt, wo während der ganzen Etappe geschrieben, diskutiert und natürlich auch gegessen wird. Passend zum französischen Nationalfeiertag dürfte dabei nicht nur sportlich einiges los sein.

Die 10. Etappe führt über 166,6 Kilometer und fast 3800 Höhenmeter von Aurillac nach Le Lioran. Mit sieben klassifizierten Anstiegen verspricht sie Angriffe, Spektakel und hoffentlich genügend Stoff für den etwas anderen Liveticker.

Los gehts am Dienstag, 14. Juli kurz vor dem Etappenstart. Wer die «Gruppetto»-Crew einmal live erleben möchte, ist herzlich eingeladen, im «Oder Wat» vorbeizuschauen, mitzufiebern oder mit den Tickerern ins Gespräch zu kommen. Wer es nicht nach Zürich schafft, kann das Geschehen wie gewohnt live auf Blick verfolgen.