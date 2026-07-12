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Etappe wegen Hitze verkürzt
Van der Poel trotzt dem jagenden Feld

Vier Fahrer retten sich knapp vor dem heranbrausenden Feld ins Ziel in Ussel. Mathieu van der Poel gewinnt nach 2021 und 2025 seine dritte Etappe bei der Tour de France.
Publiziert: 18:08 Uhr
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Mathieu van der Poel jubelt über seinen Etappensieg in Ussel.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mathieu van der Poel gewinnt die 9. Etappe der Tour in Ussel
  • Hitzewelle: Strecke wegen 35-40 Grad um 30 Kilometer verkürzt
  • Marc Hirschi erreicht als 28. das Ziel, 6 Sekunden hinterher

Den Sieg auf der neunten Tour-de-France-Etappe krallt sich Mathieu van der Poel. In Ussel setzt sich der Holländer im Sprint einer am Ende übrig gebliebenen vierköpfigen Spitzengruppe vor Tobias Johannessen aus Norwegen und dem Briten Tom Pidcock, der für das Schweizer Team Pinarello-Q36.5 fährt, durch.

Auch Marc Hirschi versucht auf der hügeligen Etappe sein Glück in einer Spitzengruppe. Allerdings wird der Berner 66 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt. Hirschi erreicht das Ziel letztlich als Tages-28. mit dem jagenden Feld mit sechs Sekunden Rückstand auf van der Poel – genauso wie Tour-Leader Tadej Pogacar (Slowenien) und dessen erster Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark).

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Die Etappe von Malemort nach Ussel hätte ursprünglich über 185,5 Kilometer führen sollen. Aufgrund der herrschenden Hitze (Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad auf der Strasse) ist das neunte Teilstück allerdings um rund 30 Kilometer reduziert worden. Am Montag ist der erste Ruhetag.

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