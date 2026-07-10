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7. Etappe der Tour de France
Merlier setzt sich im Sprint durch – Pogacar bleibt in Gelb

Nachdem es am Donnerstag den Tourmalet hoch ging, ist die 7. Etappe der Tour de France eine für die Sprinter. Tim Merlier setzt sich im Massensprint durch – Tadej Pogacar verteidigt das Maillot jaune locker.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Tim Merlier gewinnt die 7. Etappe der Tour de France.
Foto: AFP
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Andri BäggliRedaktor Sport

Gross war die Anstrengung in der 6. Etappe der Tour de France am Donnerstag. Bei heissen Temperaturen ging es hoch auf den Tourmalet. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) bewies einmal mehr, warum der Slowene einer der besten Radfahrer aller Zeiten ist und schnappte sich das Gelbe Trikot mit einem Vorsprung von 2:42 Minuten. Eines Vorweg: Auf der 7. Etappe von Hagetmau nach Bordeaux gibt er dieses nicht her.

Denn an diesem Freitag geht es eigentlich nur geradeaus – ein klassischer Fall für die Sprinter in einem Massensprint. Den Sieg schnappt sich am Ende der Favorit auf den Tagessieg Tim Merlier (Soudal Quick-Step) vor Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) und Biniyam Ghirmay (NSN Cycling Team).

Während des Rennens bildet sich eine Ausreissergruppe bestehend Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) und Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA). Erst 18 Kilometer vor dem Ziel werden sie vom Feld gestellt und werden so für ihre Flucht nicht belohnt. Rund 10 Kilometer vor dem Schlusssprint gibt es einige Unruhen. Alle Fahrer haben versucht, sich in Stellung zu bringen, wodurch es zu viel Bewegung gekommen ist – mit dem besten Ende für Merlier.

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