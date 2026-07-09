Tadej Pogacar krallt sich nach einem eindrücklichen Anstieg auf den Tourmalet das Leader- und das Berg-Trikot. Bereits 42 Kilometer vor dem Etappenziel, fährt der Slowene allen davon und lässt nichts mehr anbrennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tadej Pogacar gewinnt sechste Tour-de-France-Etappe mit über zwei Minuten Vorsprung

Torstein Träen stürzt 20 km vor Ziel und verliert Gesamtführung

Pogacar führt Gesamtklassement vor Vingegaard und Teamkollege Del Toro

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die sechste Etappe der Tour de France hat es in sich. Von Pau bis Gavarnie-Gèdre haben die Velofahrer über 4100 Höhenmeter in den Pyrenäen bewältigt. Dabei lässt der Slowene Tadej Pogacar (27, UAE Team Emirates) seine Muskeln spielen und kommt mit über zwei Minuten Vorsprung als Erster ins Ziel.

Pogacar übernimmt so wieder die Führung im Gesamtklassement von Torstein Träen (30, Uno-X Mobility), der 20 Kilometer vor dem Ziel stürzt. Doch von vorne: Bei der ersten Bergwertung auf dem Col d'Aspin liefern sich die beiden Franzosen Lenny Martinez (22, Bahrain Victorious) und Aurélien Paret-Peintre (30, Decathlon CMA CGM Team) ein Fotofinish, das der 22-Jährige für sich entscheidet.

Del Toro und Pogacar ziehen davon

Beim Anstieg zum Tourmalet beginnt sich die Gruppe der Favoriten deutlich auszudünnen. 49 Kilometer vor dem Ziel beginnt der bisher Erstplatzierte im Gesamtklassement, Träen den Anschluss zu verlieren. Immer mehr grosse Namen können nicht mehr mit dem Tempodiktat von UAE Team Emirates mithalten. Unter anderem der Brite Thomas Pidcock (26, Pinarello-Q36.5) und der Australier Jai Hindley (30, Red Bull-Bora-Hansgrohe).

43 Kilometer vor dem Ziel ziehen Pogacar und der Mexikaner Isaac del Toro (22, UAE Team Emirates) dem Feld davon. Bereits einen Kilometer später ist der Slowene alleine an der Spitze unterwegs und lässt nichts mehr anbrennen. Als Erster überquert er den Tourmalet und holt sich die 20 Punkte für die Bergwertung. Dabei krallt er sich das Bergtrikot. Das Etappenziel erreicht Pogacar mit einem Vorsprung von über zwei Minuten vor Verfolger Jonas Vingegaard (29, Team Visma) und Teamkollegen Isaac del Toro. So sieht auch die neue Top 3 des Gesamtklassements aus.