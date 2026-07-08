140 Kilometer fährt Baptiste Veistroffer an der Spitze voraus und erarbeitet sich dabei zwischenzeitlich einen Vorsprung von bis zu drei Minuten. Auf den letzten 14 Kilometern wird das Rennen neu lanciert und ein Sturz führt zum Sprint-Krimi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Olav Kooij gewinnt fünfte Etappe der Tour de France in Pau

Baptiste Veistroffer führt 140 Kilometer, wird 14 Kilometer vor Ziel eingeholt

Gesamtführender bleibt Torstein Traen, Tadej Pogacar weiterhin auf Platz vier

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Flachland-Walze an der Tour de France: Die fünfte Etappe über 158,3 Kilometer von Lannemezan nach Pau ist wie gemacht für die Sprinter. Nach 30 Kilometern zeigt sich der Schweizer Silvan Dillier (35) ganz vorne, ehe der Franzose Baptiste Veistroffer (26) flüchtet und den Vorsprung ausbaut. Das Rennen entscheidet der Holländer Olav Kooij (24) nach einem verrückten Schlusssprint für sich.

Zeitweise fährt Solo-Fahrer Veistroffer drei Minuten vor dem Feld her. Erst 33 Kilometer vor dem Ziel beginnt sein Polster zu schrumpfen. Nach 140 Kilometern an der Spitze schluckt ihn das Feld und das Rennen ist 14 Kilometer vor dem Ziel neu lanciert. Die Sprintteams bringen sich in Stellung.

Kooij gewinnt die fünfte Etappe

Lange setzt sich niemand vom Feld ab. Durch einen Sturz auf den letzten fünf Kilometern wird das Feld geteilt und eine Gruppe aus Sprintern kann sich absetzen. Es kommt zum Krimi auf den letzten hundert Metern, den der Holländer Olav Kooij vor dem Deutschen Max Kanter (28) und dem Belgier Tim Merlier (33) für sich entscheidet. Das Gesamtklassement bleibt nach der fünften Etappe der Tour de France unverändert. Der Däne Torstein Träen (30) führt weiterhin, während sich Tadej Pogacar (27) auf Platz vier befindet.