Darum gehts
- Olav Kooij gewinnt fünfte Etappe der Tour de France in Pau
- Baptiste Veistroffer führt 140 Kilometer, wird 14 Kilometer vor Ziel eingeholt
- Gesamtführender bleibt Torstein Traen, Tadej Pogacar weiterhin auf Platz vier
Flachland-Walze an der Tour de France: Die fünfte Etappe über 158,3 Kilometer von Lannemezan nach Pau ist wie gemacht für die Sprinter. Nach 30 Kilometern zeigt sich der Schweizer Silvan Dillier (35) ganz vorne, ehe der Franzose Baptiste Veistroffer (26) flüchtet und den Vorsprung ausbaut. Das Rennen entscheidet der Holländer Olav Kooij (24) nach einem verrückten Schlusssprint für sich.
Zeitweise fährt Solo-Fahrer Veistroffer drei Minuten vor dem Feld her. Erst 33 Kilometer vor dem Ziel beginnt sein Polster zu schrumpfen. Nach 140 Kilometern an der Spitze schluckt ihn das Feld und das Rennen ist 14 Kilometer vor dem Ziel neu lanciert. Die Sprintteams bringen sich in Stellung.
Kooij gewinnt die fünfte Etappe
Lange setzt sich niemand vom Feld ab. Durch einen Sturz auf den letzten fünf Kilometern wird das Feld geteilt und eine Gruppe aus Sprintern kann sich absetzen. Es kommt zum Krimi auf den letzten hundert Metern, den der Holländer Olav Kooij vor dem Deutschen Max Kanter (28) und dem Belgier Tim Merlier (33) für sich entscheidet. Das Gesamtklassement bleibt nach der fünften Etappe der Tour de France unverändert. Der Däne Torstein Träen (30) führt weiterhin, während sich Tadej Pogacar (27) auf Platz vier befindet.