DE
FR
Abonnieren

2006 rettete sie die Ehre der Schweizer Ski-Frauen
Unsere Silber-Heldin lässt jetzt Eringerkühe kämpfen

Martina Schild holte 2006 die einzige Schweizer Frauenmedaille bei Olympia. Heute züchtet sie mit ihrem Mann Eringerkühe in Grindelwald und lebt im Sommer ein einfaches Leben auf der Alp.
Kommentieren
Foto: BENJAMIN SOLAND
Martina Schild: Von Olympia-Silber zur Eringerzucht

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Benjamin _Soland_Fotograf _Blick Sport_2-Bearbeitet.jpg
Mathias Germann und Benjamin Soland
Publiziert: 13:23 Uhr

Die letzten Olympischen Spiele in Italien? 2006. Eine triste Zeit der Schweizer Ski-Profis. Nur 3 Medaillen. Die einzige bei den Frauen holte Martina Schild. Was macht sie heute? Klar, Eringerkühe züchten. Wir haben sie in Grindelwald besucht und waren mit ihr auf dem Friedhof. Dort ruht ihre Grossmutter, Hedy Schlunegger – Olympiasiegerin 1948.

2006 in Turin sorgte sie für die einzige Schweizer Ski-Medaille bei den Frauen: Silber in der Abfahrt.
Foto: Blicksport

Es sind dunkle Jahre für den Schweizer Skisport. Kaum vorstellbar heute. 2006 ist die einst stolze Skination ein Häufchen Elend. Rang fünf im Nationencup, Österreich hat fast viermal so viele Punkte. Im ganzen Winter holt Swiss-Ski nur sechs Podestplätze. Bei der WM ein Jahr zuvor bleibt das Team sogar ohne Medaille.

Und zeigt ihre Medaille von Turin. Damals war die Schweiz deutlich schwächer aufgestellt als heute.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Die Erwartungen vor den Olympischen Spielen in Turin sind entsprechend tief. Immerhin: Bruno Kernen und Ambrosi Hoffmann gewinnen Bronze. Und dann gibt es diese eine Medaille, die heller leuchtet. Martina Schild fährt in der Abfahrt zu Silber. Eine Sensation. Ein Lichtblick in einem tristen Winter.

Der Empfang in Grindelwald ist überwältigend.
Foto: Keystone

Lava war 780 Kilo und Schilds Liebling

Zwanzig Jahre später ist alles anders. Die Schweiz ist die Nummer eins im Skisport. Wir treffen Martina Schild (44) dort, wo sie aufgewachsen ist: in Grindelwald BE. Die beiden Söhne sind gerade in der Schule. Und wenn sie nach Hause kommen? «Ich wärme etwas vom Vortag auf. Das reicht zum Zmittag», sagt sie. Wobei: Seit vielen Jahren heisst sie Borra-Schild.

Claudio Borra war einst ihr Servicemann. Dann wurde er ihr Mann und zog nach Grindelwald. Ein Walliser im Berner Oberland? Sie schmunzelt. «Seine Bedingung war, dass er seine Eringer Kühe mitnehmen durfte.» Das passte. Sie hatte den elterlichen Hof übernommen.

Schild zeigt stolz die Glocken, die sie und ihr Ehemann Claudio mit Eringer Kämpfe gewonnen haben.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Heute halten sie 32 Tiere und haben zahlreiche Preise gewonnen. «Mein Liebling war Lava. 780 Kilo schwer, verschmust. Nur in der Arena nicht – dort gewann sie fast alles.» Die vielen Glocken über dem Sofa erzählen davon.

«Mein Liebling war Lava. 780 Kilo schwer, verschmust. Nur in der Arena nicht – dort gewann sie fast alles.»
Foto: BENJAMIN SOLAND

«Am Anfang galten wir als Exoten»

Im Sommer lebt die Familie Borra-Schild auf der Alp, in einer einfachen Hütte. Dann pausiert Claudio mit seiner Arbeit als Zimmermann. Hoch über Grindelwald betreuen sie zusätzlich 120 Kühe anderer Bauern. Die Kinder gehen täglich hinunter zur Schule und wieder hinauf. Ausser in den Ferien.

Mehr zu den Olympischen Spielen
«Wir hatten einen guten Plan: All or Nefing!»
Gold-Coup für Nef/Von Allmen
«Wir hatten einen guten Plan: All or Nefing!»
Orlik leidet bei Out von Schweizer Snowboard-Cracks mit
2:13
«Das ist brutal»
Orlik leidet bei Out von Schweizer Snowboard-Cracks mit
Die Farbe als Schlüssel zu Olympiagold
Podcast
Neues Renndress bei Swiss-Ski
Wie Farbe Geschwindigkeit bringt
Johnson schafft mit Olympiagold seltenes Kunststück
Mit Video
Gabs zuvor erst fünf Mal
Johnson schafft mit Olympiagold seltenes Kunststück
Schweizer Jubel-Tag in der Team-Kombi!
Gold und Silber
Schweizer Jubel-Tag in der Team-Kombi!
«Sie sollen sich am ESAF ein Vorbild nehmen»
Mit Video
König Orlik kritisiert Olympia
«Sie sollen sich am ESAF ein Vorbild nehmen»
Hätte Vonn bei Olympia gar nicht starten dürfen?
Fragen drängen sich auf
Hätte Vonn bei Olympia gar nicht starten dürfen?
Schwarzenegger erklärt Vonn zur Heldin
Mit Video
Teilt gegen Mittelmass aus
Schwarzenegger erklärt Vonn zur Heldin
Weltmeister gab Bronze-Deschwanden Tritt in den Hintern
«Er war ein Pseudo-Profi!»
Weltmeister gab Bronze-Deschwanden Tritt in den Hintern
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach Unfall zu Wort
Mit Video
«Ich bereue nichts»
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach Unfall zu Wort
Happy End in Leidensgeschichte des Tanguy Nef
Langer Weg auf Olympia-Thron
Happy End in Leidensgeschichte des Tanguy Nef
Lindsey Vonns Vater erklärt ihre Karriere für beendet
Mit Video
«Solange ich mitzureden habe»
Lindsey Vonns Vater erklärt ihre Karriere für beendet
Kennst du diese historischen Olympia-Momente?
Quiz
Emotionale Geschichtsperlen
Kennst du diese historischen Olympia-Momente?

«Am Anfang galten wir als Exoten mit unseren Eringern. In der Region züchtet sonst niemand. Akzeptanz mussten wir uns erarbeiten. Heute sind die Tiere eine Attraktion, Kinder staunen immer wieder. Das freut uns.»

In ihrer Region züchtete vor Schild niemand Eringer Kühe.
Foto: Blick

Schild verfolgt Olympia-Rennen ganz genau

Zurück zum Sport. Schon Borra-Schilds Grossmutter Hedy Schlunegger (1923–2003) gewann Olympiagold. 1948 in St. Moritz, in der Abfahrt. Sie stürzte – und stand trotzdem zuoberst. Am Grab ihrer Grossmutter erzählt sie: «Ich wusste das lange nicht. Für mich war sie einfach das Grosi. Sie hat nie geprahlt.»

Was viele nicht wissen: Schilds Grossmutter Hedy Schlunegger wurde 1948 Olympiasiegerin in der Abfahrt – in St. Moritz. Schild besucht ihr Grab.
Foto: BENJAMIN SOLAND

So wie sie selbst nicht. «Meine Buben haben meine Silberfahrt noch nie gesehen. Vielleicht zeige ich sie ihnen bald einmal am Computer.» Und nun, 20 Jahre nach ihrem grössten Ski-Erfolg? Borra-Schild: «Ich liebe Olympia, schaue gerne. Mit Corinne Suter fuhr ich noch, ich finde sie super. Aber ich drücke allen Schweizern die Daumen.»

Ihre Grossmutter habe nie viel über ihre Erfolge gesprochen, sagt Schild. «Für mich war sie einfach das Grosi. Sie hat nie geprahlt.»
Foto: BENJAMIN SOLAND
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen