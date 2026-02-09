Den 8. Februar 2026 wird Breezy Johnson auf Lebzeiten nicht mehr vergessen. Die US-Amerikanerin krönt sich ein Jahr nach ihrem Abfahrts-Weltmeistertitel in Cortina zur Olympiasiegerin. Kaum vorstellbar: Im Weltcup wartet sie hingegen nach wie vor auf einen Vollerfolg.

Darum gehts Breezy Johnson gewinnt 2026 in Cortina Olympia-Gold

Olympiasieger ohne Weltcupsieg gabs bisher nur fünf Mal

In 106 Weltcuprennen erreichte Johnson dreimal Platz zwei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Beim Drama um die gestürzte Lindsey Vonn verkam einer der grössten Momente im Leben von Breezy Johnson fast etwas zur Nebensache. Die US-Amerikanerin, 2025 bereits Abfahrtsweltmeisterin in Saalbach, raste in Cortina hauchdünn vor Emma Aicher (+0,04) zu Olympia-Gold.

Damit hat sie die zwei grössten Rennen im Alpinen Skisport gewonnen – und wartet weiter auf ihren ersten Weltcupsieg. In 106 Rennen auf höchster Stufe sind drei zweite Plätze (alle innert 16 Tagen im Dezember 2021) ihre besten Ergebnisse. Zuletzt auf dem Podest stand sie diesen Januar in Crans Montana. Olympiagold ohne Weltcupsieg gabs zuvor nur wenige Male.

Armstrong erste Olympiasiegerin, die Rücktritt ohne Weltcuptriumph gab

1984 schlug im Riesenslalom in Sarajevo die Stunde der Debbie Armstrong. Die damals 20-jährige US-Amerikanerin kurvte am schnellsten durch die Tore und wurde vor ihrer Landsfrau Christin Cooper und der Französin Perrine Pelen Olympiasiegerin. Im Weltcup war ein dritter Rang im Super-G ihr bestes und gleichzeitig einziges Rennen, in dem sie aufs Podest fuhr. 1988 gab sie ihren Rücktritt.

Sechs Jahre später beendete auch Kerrin Lee-Gartner ihre Karriere unvollendet. Die Kanadierin krönte sich 1992 im französischen Albertville im Hundertstelkrimi (0,06 und 0,09 Sekunden Vorsprung auf Rang 2 und 3) zur Abfahrtsweltmeisterin und verpasste danach in den zwei Jahren bis zu ihrem Rücktritt einen Weltcupsieg.

Auch zwei Männern liefs nur bei Olympia richtig rund

Wie Lee-Gartner erlebte Josef Polig bei den Spielen 1992 sein Karrierehighlight. Der Italiener profitierte dabei auch von eigentlich unwürdigen Pistenbedingungen (Paul Accola: «schlechteste Piste, die ich in meinem Leben gesehen habe») und wurde in der Kombi, die damals aus zwei Slalomrennen an zwei verschiedenen Tagen bestand, überraschend schnellster. Ein Blick auf seine Weltcupstatistiken zeigt, wie gross die Überraschung war. Als Polig 1996 seine Karriere beendete, waren sein Bestergebnis zwei fünfte Plätze.

Jean-Luc Crétier ist der Nächste, der nur an Olympia so richtig zu glänzen wusste. Zwar landete er im Weltcup fünfmal auf dem Podium und fuhr gleich 25 Mal in die Top 10, doch blieb sein einziges Rennen, in dem sein Name ganz oben auf der Liste stand, die Abfahrt bei den Winterspielen 1998 in Nagano. Nach seiner Goldfahrt ging er noch in drei Weltcuprennen an den Start, ehe er einen Schlussstrich unter seine Karriere setzte.

Ceccarelli letzte Fahrerin mit unvollendeter Karriere

Der Name von Daniela Ceccarelli hallt bis heute nach. Nebst ihrer eigenen Karriere seit einigen Jahren auch wegen jener ihrer Tochter wegen. Lara Colturi zählt mit erst 19 Jahren bereits zur Weltelite in den technischen Disziplinen und dürfte künftig grosse Erfolge im Weltcup feiern. Wie ihre Mutter weist sie dort (bislang) aber noch keinen Sieg auf. Ceccarelli wurde 2002 in Salt Lake City Olympiasiegerin im Super-G und beendete 2010 ihre Karriere, ohne ein einziges Mal im Weltcup gewonnen zu haben.

Breezy Johnson ist noch nicht fixer Teil dieser Liste. Und mit 30 Jahren hat sie auch noch Zeit, um im Weltcup den perfekten Tag einzuziehen. Nach Olympia verbleiben im laufenden Winter noch sieben Speedrennen (zum Ski-Kalender 2026). Ob es dabei für einen Sieg reicht?