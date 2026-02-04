Zwei Ski-Legenden entfachen das olympische Feuer

Werde Olympia-Follower
Zwei Ski-Legenden entzünden das Feuer
Am Freitagabend werden die Olympischen Spiele eröffnet. Ein wichtiger Teil der Feier ist das entzünden des Feuers. Wie die «Gazzetta dello Sport» schreibt, kommt diese Ehre zwei italienischen Ski-Legenden zuteil.
Demnach sollen die beiden dreifachen Olympiasieger Alberto Tomba (59) und Deborah Compagnoni (55) das Feuer entfachen. Für Tomba gibts den grossen Auftritt bei der offiziellen Eröffnungsfeier in Mailand während Compagnoni für das zweite Feuer auf der Piazza Dibona in Cortina d'Ampezzo zuständig ist. Noch gibt es von den Organisatoren keine offzielle Bestätigung dafür.
Monney bekommt dritten Abfahrts-Startplatz
Wie Blick erfahren hat, darf Alexis Monney (26) in der Olympia-Abfahrt am Samstag starten. So werden nur Stefan Rogentin (31) und Niels Hintermann (30) in den Trainings in Bormio um das vierte und letzte Ticket kämpfen. In einer Sitzung wurde das Thema nochmals besprochen und der ursprüngliche Entscheid vom Montag, dass alle drei Fahrer in die Quali müssen, gekippt. Die Teamleader Marco Odermatt (28) und Franjo von Allmen (24) sind gesetzt. Wie entschieden würde, wenn aufgrund des Wetters die für die interne Quali benötigten zwei Trainings nicht stattfinden könnten, erfährst du hier.
ZSC-Star Lehtonen als Fahnenträger ausgewählt
Nächste grosse Ehre für ZSC-Star Mikko Lehtonen (32): Nachdem er es als einziger Nicht-NHL-Spieler überraschend ins Kader der finnischen Nationalmannschaft geschafft hat, wurde er nun als einer der Fahnenträger für die Eröffnungsfeier ausgewählt. Gemeinsam mit der Langläuferin Krista Pärmäkoski (35) wird er die finnische Flagge bei der Zeremonie im San Siro am kommenden Freitag schwenken.
Lehtonen war an den Spielen 2022 massgeblich am Gewinn der Goldmedaille beteiligt, wurde sogar ins All-Star-Team gewählt. Jetzt die Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen zu dürfen, erfülle ihn mit Stolz. «Wenn man sich die Namen anschaut, die in der Vergangenheit die finnische Flagge getragen haben, versteht man sofort, wie besonders das ist.»
Erster Dopingfall: Italienerin verpasst Olympia-Heimspiel
Die Olympischen Spiele 2026 haben ihren ersten Dopingfall: Die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wurde wenige Tage vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina positiv auf das Mittel Letrozol getestet. Was erst italienische Medien berichten, ist mittlerweile von der Integritätsstelle des Biathlonverbandes (BIU) bestätigt.
Passler hatte sich in dieser Saison mit zwei elften Plätzen im Weltcup etabliert und sich neben Lisa Vitozzi und Dorothea Wierer einen Platz im Olympia-Team Italiens gesichert. Für sie wären die Spiele wortwörtlich ein Heimspiel gewesen, stammt sie doch aus Antholz, wo die Biathlon-Bewerbe durchgeführt werden.
Letrozol steht seit 2008 auf der Liste verbotener Substanzen, obwohl es selbst keine leistungssteigernde Wirkung besitzt. Es wird oft verwendet, um den Östrogenspiegel nach Einnahme anaboler Steroide zu senken.