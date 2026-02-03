Wird das Wetter für die Olympia-Abfahrt zum Problem?

Darum gehts
- Schnee verhindert Strecken-Inspektion der Swiss-Ski-Coaches in Bormio am Dienstag
- Trainerurteil könnte Stefan Rogentin benachteiligen, falls kein zweites Training stattfindet
- Alexis Monney hat 2026 bereits einen fünften Platz und Top-10-Ergebnisse
Für Tom Stauffer, den Chef der Männer bei Swiss-Ski, beginnen die Olympischen Spiele nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ursprünglich wollte der geniale Stratege mit seiner Crew am Dienstagmorgen die Stelvio besichtigen. Daraus aber wurde nichts.
Die Streckeninspektion der Coaches wurde aufgrund von zu viel Neuschnee abgesagt. Und nicht nur das: Gemäss der Wetterprognosen ist auch das erste Abfahrtstraining vom Mittwoch in Gefahr.
«Bei Olympia sind wir ganz besonders auf gutes Wetter angewiesen, weil Verschiebungen aufgrund des dichten Programms kaum möglich sind», sagt Swiss-Ski-Sportchef Walter Reusser zur Situation und ergänzt: «Deshalb könnte es sein, dass die Abfahrt auf einer stark verkürzten Piste durchgeführt wird, was speziell für diese spektakuläre Strecke in Bormio Sünd und Schande wäre.»
Immerhin: Einen Lichtblick im wörtlichen Sinn gibts am Donnerstag. Die Vorhersagen der Meteorologen machen Hoffnung, dass dann auf der kompletten Länge der Stelvio trainiert werden kann. Dann nämlich soll die Sonne scheinen.
Wird das Wetter Rogentin zum Verhängnis?
Auch die Prognosen für den Renntag am Samstag tönen derzeit vielversprechend. Weniger gut sieht es aus, was die teaminterne Qualifikation bei den Schweizern anbelangt. Geplant ist aktuell, dass der letzte Bormio-Abfahrtssieger Alexis Monney (26) mit dem Zürcher Niels Hintermann (30) und dem Bündner Stefan Rogentin (31) um die beiden verbleibenden Abfahrtsstartplätze neben Marco Odermatt (28) und Franjo von Allmen (24) ins Stechen geht. Doch was ist, wenn es aufgrund des Wetters gar kein zweites Training geben wird?
«In einem solchen Fall würde das Trainerurteil zum Tragen kommen», hält Stauffer fest. Mehr will der Berner Oberländer zu diesem Thema derzeit nicht preisgeben. Aber der Verdacht liegt nahe, dass im Fall von einem Trainerurteil Stefan Rogentin der Leidtragende wäre. Während Monney aus der laufenden Abfahrtssaison einen fünften Rang und drei weitere Top-10-Plätze vorweisen kann, Hintermann einen sechsten und siebten Platz verbucht hat, hat Rogentin lediglich die Ränge 8 und 13 zu bieten.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.