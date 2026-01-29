DE
Alle Rennen in der Übersicht
Ski-Kalender der Saison 2025/26

Im letzten Ernstkampf vor den Olympischen Winterspielen 2026 gehen ab Freitag sowohl die Frauen als auch die Männer in Crans-Montana ins Starthaus. Wann und wo Marco Odermatt und Co. diesen Winter sonst noch den Sieg jagen, gibts hier im Weltcup-Kalender.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
1/4
Sowohl die Frauen um Malorie Blanc als auch die Männer stehen diese Woche in Crans-Montana im Starthaus.
Darum gehts

  • Ski-Weltcup-Saison 2025/26 mit Olympischen Spielen und zahlreichen Klassikern
  • Frauen fahren 37 Rennen, Männer bestreiten 38 Wettkämpfe
  • Copper-Mountain-Rückkehr nach Jahrzehnten ohne Rennen
Ramona BieriRedaktorin Sport

Der Kalender der Ski-Weltcup-Saison 2025/26

Nach dem letzten Winter sind die Schweizer Männer die Gejagten. Von den total 64 Schweizer Weltcup-Podestplätzen haben sie 44 (17 Siege) herausgefahren. Allen voran Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (28) war mit seinen 17 Podestplätzen (8 Siege) massgeblich daran beteiligt. Ob die Schweizer Ski-Stars an diese magische Saison anknüpfen können?

Die Fans können sich mit den Rennen in Crans-Montana VS diese Woche aufs letzte der insgesamt elf Heimspiele freuen. Die Männer fuhren davor bereits in Adelboden BE und Wengen BE, die Frauen in St. Moritz GR. Zudem wartet auch in diesem Winter ein grosses Highlight auf die Athletinnen und Athleten. Ab dem 6. Februar finden die Olympischen Spiele in Italien statt.

Rennen der Frauen

Traditionell wurde die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet. Es war für die Frauen das erste von zehn Rennen in dieser Disziplin. Daneben bestreiten sie gleich viele Slaloms, neun Abfahrten und acht Super-Gs.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ)
25. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
15. NovemberLevi (Fi)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
23. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
29. NovemberCopper Mountain (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
30. NovemberCopper Mountain (USA)Slalom18 Uhr / 21 Uhr
6. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom17 Uhr / 20 Uhr
7. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom16 Uhr / 19 Uhr
12. DezemberSt. Moritz (Sz)Abfahrt10.15 Uhr
13. DezemberSt. Moritz (Sz)Abfahrt10.45 Uhr
14. DezemberSt. Moritz (Sz)Super-G10.45 Uhr
16. DezemberCourchevel (Fr)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
20. DezemberVal d'Isère (Fr)Abfahrt10.30 Uhr
21. DezemberVal d'Isère (Fr)Super-G11 Uhr
27. DezemberSemmering (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
28. DezemberSemmering (Ö)Slalom14.15 Uhr / 17.45 Uhr
3. JanuarKranjska Gora (Sln)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
4. JanuarKranjska Gora (Sln)Slalom9.30 Uhr / 12.15 Uhr
10. JanuarZauchensee (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
11. JanuarZauchensee (Ö)Super-GAbgesagt, wird in Soldeu nachgeholt
13. JanuarFlachau (Ö)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
17. JanuarTarvisio (It)Abfahrt10.45 Uhr
18. JanuarTarvisio (It)Super-G11.15 Uhr
20. JanuarKronplatz (It)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
24. JanuarSpindlermühle (Tsch)Riesenslalom10 Uhr / 13.30 Uhr
25. JanuarSpindlermühle (Tsch)Slalom9.30 Uhr / 12.15 Uhr
30. JanuarCrans-Montana (Sz)Abfahrt10 Uhr
31. JanuarCrans-Montana (Sz)Super-G11 Uhr
7. bis 18. FebruarMailand und Cortina (It)Olympische Spiele
27. FebruarSoldeu (And)Abfahrt10.15 Uhr
28. FebruarSoldeu (And)Super-G10.15 Uhr
1. MärzSoldeu (And)Super-G10.15 Uhr
7. MärzVal di Fassa (it)Abfahrt10.45 Uhr
8. MärzVal di Fassa (It)Super-G10.45 Uhr
14. MärzAre (Sd)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
15. MärzAre (Sd)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
21. MärzLillehammer (No)Abfahrt12.30 Uhr
22. MärzLillehammer (No)Super-G10.45 Uhr
24. MärzLillehammer (No)Slalom10.30 / 13.30 Uhr
25. MärzLillehammer (No)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
Rennen der Männer

Auch bei den Männern begann die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Für sie war es der erste von neun in diesem Winter. Daneben fahren sie elf Slaloms, neun Super-Gs und gleich viele Abfahrten.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ)
26. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
16. NovemberLevi (Fi)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
22. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
27. NovemberCopper Mountain (USA)Super-G19 Uhr
28. NovemberCopper Mountain (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
4. DezemberBeaver Creek (USA)AbfahrtAbgesagt, wird in Gröden nachgeholt
5. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt19 Uhr
6. DezemberBeaver Creek (USA)Super-G18.30 Uhr
7. DezemberBeaver Creek (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
13. DezemberVal d'Isère (Fr)Riesenslalom9.30 Uhr / 13 Uhr
14. DezemberVal d'Isère (Fr)Slalom9.30 Uhr /13 Uhr
18. DezemberGröden (It)Sprint-Abfahrt11.45 Uhr
19. DezemberGröden (It)Super-G11.45 Uhr
20. DezemberGröden (It)Abfahrt11.45 Uhr
21. DezemberAlta Badia (It)Riesenslalom10 Uhr / 13.30 Uhr
22. DezemberAlta Badia (It)Slalom10 Uhr / 13.30 Uhr
27. DezemberLivigno (It)Super-G11.30 Uhr
7. JanuarMadonna di Campiglio (It)Slalom18 Uhr / 21 Uhr
10. JanuarAdelboden (Sz)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
11. JanuarAdelboden (Sz)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
16. JanuarWengen (Sz)Super-G12.30 Uhr
17. JanuarWengen (Sz)Abfahrt12.30 Uhr
18. JanuarWengen (Sz)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
23. JanuarKitzbühel (Ö)Super-G11.30 Uhr
24. JanuarKitzbühel (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
25. JanuarKitzbühel (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
27. JanuarSchladming (Ö)Riesenslalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
28. JanuarSchladming (Ö)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
1. FebruarCrans-Montana (Sz)Abfahrt11 Uhr
7. bis 18. FebruarMailand und Cortina (It)Olympische Spiele
28. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Abfahrt11.45 Uhr
1. MärzGarmisch-Partenkirchen (De)Super-G11.45 Uhr
7. MärzKranjska Gora (Sln)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
8. MärzKranjska Gora (Sln)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
14. MärzCourchevel (Fr)Abfahrt11 Uhr
15. MärzCourchevel (Fr)Super-G10.45 Uhr
21. MärzLillehammer (No)Abfahrt10.45 Uhr
22. MärzLillehammer (No)Super-G12.30 Uhr
24. MärzLillehammer (No)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
25. MärzLillehammer (No)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr

Zahlreiche Klassiker

Auch in dieser Saison macht der Ski-Zirkus an vielen Orten Halt, die schon lange dabei sind. Dazu zählen Wengen BE, Adelboden BE, Kitzbühel, Levi, Are oder Sölden.

Eine Station fällt allerdings in diesem Winter weg. Die Speedrennen in Bormio (It), die traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr über die Bühne gehen, finden nicht statt. Der Grund ist simpel. Denn auf der Stelvio wird im Februar um Olympiagold gefahren.

Eine Rückkehr gab es nach Copper Mountain. Die Männer fuhren erstmals seit 1976 dort wieder Rennen, die Frauen waren letztmals 2001 im US-Skiort. Zudem war der Abstecher nach Livigno (It) für die Männer neu.

