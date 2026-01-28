Erstmals seit Copper Mountain Ende November fahren die Frauen und Männer in Crans-Montana gleichzeitig um Weltcuppunkte. Kurz vor Olympia hoffen die Schweizerinnen und Schweizer auf einen Triumph. Die bisherige Bilanz macht dabei Mut.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die Olympia-Selektionen sind durch, der Countdown zur Eröffnungsfeier bald schon zu Ende. In Crans-Montana steht mit drei Speedrennen die letzte Bewährungsprüfung an, ehe der Weltcup pausiert und um olympisches Edelmetall gefahren wird. Davor wollen gleich zwei Stars ihrem Disziplinensieg ein gutes Stück näher kommen.

Datum Event Startzeit Mittwoch, 28. Januar 1. Training Abfahrt Frauen 10.30 Uhr Donnerstag, 29. Januar 2. Training Abfahrt Frauen 10 Uhr Freitag, 30. Januar Abfahrt Frauen 10 Uhr Freitag, 30. Januar 1. Training Abfahrt Männer 12 Uhr Samstag, 31. Januar 2. Training Abfahrt Männer 9 Uhr Samstag, 31. Januar Super-G Frauen 11 Uhr Sonntag, 1. Februar Abfahrt Männer 11 Uhr

Odermatt und Vonn auf Kugel-Kurs

Von einer Vorentscheidung zu sprechen, wäre wohl noch zu früh. Doch mit bereits jetzt über 400 Weltcuppunkten in der Abfahrt (von möglichen 500) rasen sowohl Marco Odermatt als auch Lindsey Vonn zielstrebig auf die kleine Kugel zu. Nach einem möglichen Sieg in Crans-Montana und mit dann nur noch drei ausstehenden Abfahrten müsste vieles gegen das Duo laufen, um ihnen den Disziplinensieg noch aus den Händen zu reissen.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass Odermatt seine dritte Abfahrtskugel in Serie holt, auch wenn natürlich noch nichts in Stein gemeisselt ist. Bei Vonn wäre es gar die neunte (!) in der Abfahrt und die 21. insgesamt, womit sie zur erfolgreichsten Fahrerin in der Geschichte des Weltcups würde – Frauen und Männer eingerechnet.

Starke Crans-Montana-Bilanz der Schweizer

Bereits seit Januar 1977 werden in Crans-Montana Weltcuprennen gefahren. Trotz einiger Unterbrüche kommt der Ski-Ort im Wallis auf stolze 57 Wettkämpfe auf höchster Stufe. Die Schweizer Bilanz ist dabei mehr als solide: In 33 der 57 Rennen stand mindestens ein Swiss-Ski-Athlet auf dem Podium, so auch 2025. Damals feierten von Allmen, Odermatt und Monney einen Schweizer Dreifachsieg in der Abfahrt, ehe einen Tag später im Super-G Odermatt vor Monney siegte.

Bei den Frauen fuhr zuletzt Lara Gut-Behrami im Februar 2024 gleich zweimal aufs Abfahrtspodest (1. und 3.), Jasmine Flury klassierte sich beim Sieg der Tessinerin auf dem 2. Rang. Für einen Triumph in diesem Jahr gibts das Standardpreisgeld: Knapp 55'000 Euro für den Sieg, rund 26'000 für Rang 2 und gute 14'000 für den 3. Platz.