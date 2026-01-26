Ski alpin (22 Athletinnen und Athleten)
Frauen: Camille Rast (26), Wendy Holdener (32), Corinne Suter (31), Malorie Blanc (22), Mélanie Meillard (27), Eliane Christen (27), Janine Schmitt (25), Jasmine Flury (32), Delia Durrer (23), Sue Piller (20), Vanessa Kasper (29)
Männer: Marco Odermatt (28), Franjo von Allmen (24), Stefan Rogentin (31), Alexis Monney (26), Loïc Meillard (29), Tanguy Nef (29), Matthias Iten (26), Daniel Yule (32), Luca Aerni (32), Thomas Tumler (36), Niels Hintermann (30)
Skispringen (4)
Frauen: Sina Arnet (20)
Männer: Gregor Deschwanden (34), Sandro Hauswirth (25), Felix Trunz (19)
Langlauf (12)
Frauen: Nadine Fähndrich (30), Anja Weber (24), Nadja Kälin (25), Alina Meier (30), Fabienne Alder (22), Lea Fischer (27), Marina Kälin (22)
Männer: Valerio Grond (25), Janik Riebli (27), Beda Klee (29), Noe Näff (22), Nicola Wigger (24)
Skicross (8)
Frauen: Sixtine Cousin (25), Fanny Smith (33), Talina Gantenbein (27), Saskja Lack (25)
Männer: Alex Fiva (39), Tobias Baur (28), Romain Détraz (32), Ryan Regez (32)
- 84 Frauen, 91 Männer
- 14 Athletinnen und Athleten haben schon Olympia-Medaillen gewonnen
- 54 Prozent der Athletinnen und Athleten sind erstmals an den Spielen dabei
- Das Durchschnittsalter liegt bei 27 Jahren
Snowboard alpin (6)
Frauen: Ladina Caviezel (32), Julie Hänggi-Zogg (33), Xenia von Siebenthal (18), Flurina Bätschi (22)
Männer: Gian Casanova (25), Dario Caviezel (30)
Ski-Bergsteigen (4)
Frauen: Marianne Fatton (30), Caroline Ulrich (23)
Männer: Jon Kistler (22), Arno Lietha (27)
Biathlon (10)
Frauen: Amy Baserga (25), Lea Meier (24), Lena Häcki-Gross (30), Aita Gasparin (31), Lydia Mettler (29)
Männer: Niklas Hartweg (25), Joscha Burkhalter (29), Sebastian Stalder (28), Jeremy Finello (33), James Pacal (22)
Eiskunstlauf (3)
Frauen: Livia Kaiser (21), Kimmy Repond (19)
Männer: Lukas Britschgi (27)
Eisschnelllauf (3)
Frauen: Ramona Härdi (28), Kaitlyn McGregor (31)
Männer: Livio Wenger (23)
Bob (19)
Frauen: Debora Annen (23, Pilotin) Melanie Hasler (28, Pilotin), Salomé Kora (31, Anschieberin) Nadja Pasternack (29, Anschieberin), Muswama Kambundji (30, Ersatz)
Männer: Cédric Follador (31, Pilot), Timo Rohner (28, Pilot) Michael Vogt (29, Pilot), Mario Aeberhard (20), Tim Annen (21), Cyril Bieri (32), Andreas Haas (29), Mathieu Hersperger (26), Pascal Moser (29), Amadou Ndiaye (23), Luca Rolli (29), Omar Vögele (26), Dominik Hufschmid (27, Ersatz), Livio Matossi (28, Ersatz).
Skeleton (1)
Frauen: –
Männer: Vinzenz Buff (24)
Rodeln (1)
Frauen: Natalie Maag (28)
Männer: –
Ski Freestyle (12)
Frauen: Lina Kozomara (20, Aerials), Mathilde Gremaud (25, Slopestyle/Big Air), Sarah Hoefflin (25, Slopestyle/Big Air), Giulia Tanno (27, Slopestyle/Big Air), Anouk Andraska (22, Slopestyle Big Air)
Männer: Noé Roth (25, Aerials), Pirmin Werner (26, Aerials), Fabian Bösch (28, Slopestyle/Big Air), Kim Gubser (25, Slopestyle/Big Air), Andri Ragettli (27, Slopestyle/Big Air), Nils Rhyner ( 23, Slopestyle/Big Air), Robin Briguet (26, Halfpipe)
Snowboard Freestyle (11)
Frauen: Ariane Burri (25, Slopestyle/Big Air), Isabelle Lötscher (21, Halfpipe), Aline Albrecht (24, Snowboardcross), Anouk Dörig (23, Snowboardcross), Sina Siegenthaler (25, Snowboardcross), Noémie Widmer (18, Snowboardcross)
Männer: Jonas Hasler (19, Slopestyle/Big Air und Halfpipe), David Hablützel (29, Halfpipe), Jan Scherrer (31, Halfpipe), Mischa Zürcher (17, Halfpipe), Kalle Koblet (28, Snowboardcross)
Curling (11)
Frauen: Silvana Tirinzoni (46, Skip), Alina Pätz (35), Carole Howald (32), Selina Witschonke (27), Birar Schwaller-Hürlimann (32, nur Mixed-Doppel-Team), Stefanie Berset (29)
Männer: Yannick Schwaller (30, Skip, Männer-Team und Mixed-Doppel), Benoît Schwarz-van Berkel (34), Sven Michel (37), Pablo Lachat-Couchepin (25), Kim Schwaller (22)
Eishockey Männer (25)
Tor: Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (Vegas Golden Knights)
Verteidigung: Tim Berni (Genève-Servette HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville Predators), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)
Sturm: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Philipp Kurashev (San Jose Sharks), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Pius Suter (St. Louis Blues), Calvin Thürkauf (HC Lugano)
Eishockey Frauen (23)
Tor: Andrea Brändli (Frölunda HC), Saskia Maurer (SC Bern), Monja Wagner (Union College)
Verteidigung: Alessia Baechler (Northeastern University), Annic Büchi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern), Laure Mériguet (Genève Servette), Shannon Sigrist (ZSC Lions), Nicole Vallario (PWHL New York), Stefanie Wetli (SC Bern)
Sturm: Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Naemi Herzig (Holy Cross University), Sinja Leemann (SC Bern), Lena-Marie Lutz (HC Ambri-Piotta), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Boston), Kaleigh Quennec (SC Bern), Lisa Rüedi (ZSC Lions), Vanessa Schaefer (University of British Columbia), Lara Stalder (EV Zug), Ivana Wey (EV Zug), Laura Zimmermann (St. Cloud University)