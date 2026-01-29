Ski-Weltmeisterin verrät dramatische Details zur Geburt

Im Dezember wurden Stephanie Venier und Christian Walder Eltern. Nun verrät die ehemalige Skifahrerin, dass die Geburt nicht ohne Komplikationen verlief. Und verrät das Geschlecht ihres Kindes.

Darum gehts Stephanie Venier und Christian Walder wurden am 14. Dezember Eltern

Nun lüften sie das Geheimnis um Geschlecht und Name des Kindes

Venier teilt intime Einblicke in die nicht komplikationsfreie Geburt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Diese Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk bekommen» – mit diesen Worten verkünden Stephanie Venier (32) und Christian Walder (34) Ende letzten Jahres, dass sie erstmals Eltern geworden sind. Der Nachwuchs hat am 14. Dezember das Licht der Welt erblickt.

Über Geschlecht und Name des Kindes hat Österreichs Ski-Traumpaar lange geschwiegen. Nun hat Venier dieses Geheimnis gelüftet. «Hallo Instagram-Welt, mein Name ist Max», schreibt sie auf der Social-Media-Plattform. Und gibt aus Sicht ihres Sohnes intime Einblicke in die Geburt. Denn diese ist alles andere als reibungslos verlaufen. «Ich habe meinen Eltern einen ganz schönen Schrecken eingejagt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der kleine Max ist «ein kleines bisschen zu früh angekommen», wie Venier verrät. «Meine Mama hatte einen Notkaiserschnitt, und wir waren danach auf der Neonatologie.» Dies hatte zur Folge, dass die kleine Familie Weihnachten im Krankenhaus verbringen musste. «Anders als geplant, aber trotzdem auf eine besondere Weise schön.»

Rücktritt kurz nach WM-Gold

Zu den emotionalen Worten postet Venier eine Reihe Babyfotos. Diese zeigen Händchen und Füsschen von Max, aber nicht sein Gesicht. Dafür gibts einen Grund. Die Eltern haben sich dazu entschieden, dieses auf Instagram nicht zu zeigen. «Man weiss ja nie, wer alles zuschaut.»

Nachdem sie im Februar WM-Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombi gewonnen hat, zieht Venier im August einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere – auch weil es zuletzt Unstimmigkeiten mit Frauen-Cheftrainer Roland Assinger gegeben hat.

Kaum in Ski-Rente gibt Venier privat Gas. Zunächst verkündet sie ihre Schwangerschaft, dann gibts im September die romantische Blitz-Hochzeit. Nach dem ereignisreichen Start ins Familienleben können Venier und ihr Mann nun das Babyglück in vollen Zügen geniessen. Denn nur wenige Wochen nach ihr hat auch Walder seine Ski-Karriere beendet.