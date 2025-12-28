Österreichs Ski-Traumpaar lüftet süsses Geheimnis

Darum gehts
- Stephanie Venier und Christian Walder sind erstmals Eltern geworden
- Ihr Kind hat kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblickt
- Nach Verlobung, Rücktritt und Hochzeit erleben die beiden 2025 erneut einen emotionalen Moment
«Diese Weihnachten haben unsere Herzen das schönste Geschenk bekommen» – mit diesen Worten lüften Stephanie Venier (32) und Christian Walder (34) ihr süsses Geheimnis. Die ehemaligen österreichischen Ski-Asse sind erstmals Eltern geworden. Der Nachwuchs hat bereits am 14. Dezember das Licht der Welt erblickt. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, verraten die beiden nicht. Aber sie schwärmen von ihrem kleinen Schatz: «Eine Liebe, wie wir sie noch nicht kannten.»
Die Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Zu den ersten Gratulanten gehört die US-Speed-Queen Lindsey Vonn. Auch Ricarda Haaser, Nicole Schmidhofer oder Felix Neureuther freuen sich mit den frisch gebackenen Eltern.
Viele emotionale Momente
Damit schliesst das aufregende Jahr 2025 für Venier mit einem Happy End ab. An der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach (Ö) krönt sie ihre Karriere mit der Goldmedaille im Super-G, gewinnt mit Bronze in der Team-Kombi eine weitere Medaille. Nur Monate später zieht sie einen Schlussstrich unter ihre Karriere. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten mit Frauen-Cheftrainer Roland Assinger gegeben.
Kaum in Ski-Rente gibt Venier privat Gas. Schon vor der WM hat sie sich mit Walder verlobt, kurz nach dem Rücktritt verkündet die Österreicherin ihre Schwangerschaft. Ihre Karriere habe sie aber nicht deswegen beendet, wie sie später gegenüber der «Kleine Zeitung» betont. Aber: «Es war schon während meiner Skikarriere unser grosser Wunsch. Wir können uns glücklich schätzen, dass es so schnell geklappt hat.»
Genau so schnell wird geheiratet, im September gibts die romantische Blitz-Hochzeit. Und nun kann Venier ihr grösstes Glück bereits in Händen halten. Sie und ihr Mann können das Baby-Glück in vollen Zügen geniessen. Denn nur wenige Wochen nach ihr hat auch Walder seine Ski-Karriere beendet.