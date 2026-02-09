Zweites Olympia-Edelmetall für die Schweiz! Mathilde Gremaud sichert sich den Sieg im Slopestyle-Final und holt Gold. Für die Titelverteidigerin ist es nach Peking 2022 die zweite Gold- und insgesamt vierte Medaille an Olympischen Spielen. Die Freiburgerin, die am Sonntag ihren 26. Geburtstag feierte, macht sich damit ein besonderes Geburtstagsgeschenk.

Die Favoritin zeigt schon in ihrem ersten Lauf eine Top-Leistung, von der Jury erhält sie aber eine harte Bewertung von «nur» 83,60 Punkten, weshalb sie nicht ganz an Eileen Gu (86,58 Punkte) herankommt. Bereits früh zeichnet sich also ein spannender Zweikampf zwischen der Schweizerin und der Chinesin ab.

Den zweiten Durchgang nutzt Gu nach einem Fehler – sie rutscht vom Rail – für einen lockeren Trainingslauf. Das ist die grosse Chance für Gremaud. Und die Freiburgerin liefert einen Traumlauf ab. Die Rails gelingen ihr gut, in den Sprüngen zeigt sie die schwierigsten Tricks, die sie allesamt sauber landet. Sie übernimmt in der Folge knapp die Führung, erhält gemäss SRF-Experten Elias Ambühl aber auch hier eine viel zu tiefe Bewertung.

Im dritten Durchgang kommt es dann zum Drama: Gu rutscht in den ersten Metern vom Rail. Damit ist klar: Mathilde Gremaud gelingt die Titelverteidigung. Gu holt Silber, Bronze geht an die Kanadierin Megan Oldham, die sich im Ziel überschwänglich über ihre erste Olympia-Medaille freut.

Auch Tanno überzeugt mit Top-Platz

Mit Giulia Tanno darf sich auch die zweite Schweizerin über ein Topresultat freuen. Die Bündnerin, die den Finaleinzug als Zehnte überraschend geschafft hatte, wird Sechste. Tanno zeigt einen souveränen ersten Run, mit dem sie sichtlich zufrieden ist. Im zweiten Durchgang kann sie sich nicht verbessern, weil ihr das erste Rail misslingt.

Auch im letzten Run schleichen sich Fehler auf den Rails ein, wodurch sie ihre Punkte trotz starker Sprünge nicht verbessern kann. Im Ziel freut sich Tanno dennoch über das gute Ergebnis. Für sie sind es die ersten Olympischen Spiele, nachdem sie die Olympischen Spiele in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 beide Male aufgrund von Verletzungen verpasst hatte.