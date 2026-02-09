Lindsey Vonns Vater erklärt ihre Karriere für beendet

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere.» Alan Kildow, der Vater von Lindsey Vonn, wählt im Interview gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) klare Worte. «Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe.»

Seine Tochter ist am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo, zu der sie mit einem gerissenen Kreuzband angetreten war, schwer gestürzt und hat sich den linken Unterschenkel gebrochen. Die US-Amerikanerin schrie vor Schmerzen, wurde mit dem Helikopter abtransportiert und unterdessen im Spital Ca’ Foncello in Treviso zweimal operiert.

Selbst hat sich die 84-fache Weltcupsiegerin zu einem möglichen Karrieerende nicht geäussert. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass die Athletin bezüglich einer Fortsetzung der Karriere zu einem anderen Schluss kommt. Die einzigen drei Wörter, die sie über X veröffentlichte, waren ein «thank you, Dan» an die Adresse des britischen Journalisten Dan Walker, der auf dem sozialen Medium Vonns Kampfgeist gelobt hatte.

Kein Update zum Gesundheitszustand

Neuigkeiten zu Vonns Gesundheitszustand gibt ihr Vater derweil nicht. «Sie kennt körperliche Schmerzen. Sie versteht die Situation, in der sie sich befindet – und sie kann damit umgehen. Sie ist eine sehr, sehr starke Person. Ich glaube, sie kommt wirklich gut damit zurecht», beschreibt er die Situation seiner Tochter. Sie werde von der Familie stets eng umsorgt. «Sie hat jederzeit jemanden bei sich – oder sogar mehrere Menschen. Wir werden bleiben, solange sie hier ist.»