DE
FR
Abonnieren
Der Sturz von Lindsey Vonn jetzt im Video
0:15
Sie schreit vor Schmerzen:Der Sturz von Lindsey Vonn im Video

Blick klärt die unangenehmen Fragen
Hätte Vonn überhaupt bei Olympia starten dürfen?

Lindsey Vonn liegt nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt mit einem gebrochenen Unterschenkel in Treviso im Spital. Zehn Tage zuvor hatte sie sich in Crans-Montana das Kreuzband im linken Knie gerissen. Eine unangenehme Frage drängt sich deshalb auf.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Kommentieren
1/8
Hätte der Start zur Olympia-Abfahrt von Lindsey Vonn verhindert werden müssen?
Foto: AFP

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Erst vor zehn Tagen hat sie ihr Kreuzband gerissen, nun liegt die Speed-Königin Lindsey Vonn (41) mit einem gebrochenen Unterschenkel in Treviso (It). Ihr Traum von Olympia-Gold in Cortina ist auf der «Olimpia delle Tofane» zerschellt. 

Vor allem eine unangenehme Frage drängt sich nun auf: Hätte man Lindsey Vonn trotz Kreuzbandriss überhaupt an den Start lassen dürfen?

Fis verweist auf die nationalen Verbände

Diese Frage musste wohl Vonn selbst in Absprache mit dem amerikanischen Verband, der sie für einen Start aufstellt, klären. Der Ski-Weltverband Fis spricht in solchen Fällen normalerweise nicht mit. Denn grundsätzlich erlaubt das Reglement des internationalen Skiverbands Fis tatsächlich auch verletzten Athletinnen und Athleten den Start, solange ihr nationaler Verband sie als renntauglich meldet. 

Die Fis gibt zu Protokoll: «Die Regeln sind eindeutig: Die nationalen Skiverbände müssen sicherstellen, dass ihre Fahrerinnen und Fahrer eine umfassende medizinische Untersuchung in ihrem Heimatland absolvieren». Weiter wird zwar ausgeführt, dass auf Verlangen eine «zusätzliche Untersuchung durch das medizinische Komitee der Fis erfolgen kann», doch die Hauptverantwortung bleibt trotzdem beim nationalen Verband, schreibt die Fis.

So wäre Swiss-Ski vorgegangen

Dass Vonn am Start gestanden ist, scheint dank den Freiheiten, welche die Fis hier dem amerikanischen Skiverband überlässt, also völlig legal. Doch wie hätte beispielsweise Swiss-Ski in einer vergleichbaren Situation gehandelt?

Der langjährige Schweizer Teamarzt Dr. med. Walter O. Frey, welcher betont, «dass die Stabilität des Kniegelenkes bei Vonns Sturz keine Rolle spielte, weil sie sich nach dem Anhänger am Tor in der Luft verdrehte», sagt gegenüber Blick: «Jede Verletzung muss bei jeder Athletin individuell beurteilt werden. Dabei geht es nicht nur einfach um rein medizinische Faktoren. Der bisherige Verlauf der Saison respektive der Karriere, die Perspektiven für die Zukunft sowie die mentale, physische und gesundheitliche Verfassung der Athletin müssen umfassend in eine Beurteilung einfliessen, ob ein Start möglich ist oder nicht. Im alpinen Kader bei Swiss-Ski erfolgt eine solche Beurteilung in der Regel im Konsens von Arzt, Trainer und dem involvierten Athleten.»

Für den renommierten Unfall und Kniechirurgen Artur Trost ist es derweil ganz klar: «Kein vernünftiger Arzt würde Lindsey Vonn empfehlen, in Cortina zu starten».

Video zeigt Lindsey Vonns Helikopter-Ankunft in Treviso
1:02
Beinbruch nach Olympia-Sturz:Video zeigt Lindsey Vonns Helikopter-Ankunft in Treviso

Und wer bezahlt nun für das Drama?

Ob Vonn nun hätte starten sollen hin oder her: Die Schäden an ihrem Körper muss der Ski-Star nun mit dem drohenden Karriereende teuer bezahlen. Hinzu kommt dann auch noch das Finanzielle.

Gemäss dem Ski-Weltverband müssen zwar alle Teilnehmer von Fis-Rennen über eine Haftpflichtversicherung sowie Unfallversicherung verfügen, die Unfall-, Rettungs- und Transportkosten inklusive Wettkampfrisiken abdeckt, doch Schweizer Versicherungsexperten weisen darauf hin, dass in solchen Fällen die Entschädigungen trotzdem gekürzt werden können, oder gar ganz gestrichen werden.

Ein Mitarbeiter eines grossen Schweizer Versicherers verrät: «Es ist grobfahrlässig, wenn eine Athletin trotz schwerer Verletzung startet und sich dann erneut verletzt. Das ist das gleiche, wie wenn beispielsweise ein Zimmermann trotz Unfall arbeiten geht und sich dann wieder verletzt. Dann ist er auch blöde dran.»

Heisst: Vonn zahlt für die Pflege rund um dieses Drama wohl ein Vermögen. Das Geld dürfte bei der erfolgreichsten Abfahrerin in der Geschichte des Skisports jetzt jedoch das kleinste Problem sein.

Mehr zum Vonn-Drama
«Glaube nicht, dass Vonn zurückkommt»
17:55
Olympiasiegerin Gerg
«Glaube nicht, dass Vonn zurückkommt»
Dieses Ende wünscht Lindsey Vonn niemand
Mit Video
Ist es das Ende einer Ära?
Lindsey Vonns Leben zwischen Himmel und Hölle
Vonn wurde zum zweiten Mal operiert
Mit Video
Nach Sturz in Olympia-Abfahrt
Vonn wurde zum zweiten Mal operiert
Olympiasiegerin Johnson spricht über schweren Sturz von Vonn
0:29
Olympiasiegerin über Vonn
«Mein Herz schmerzt für sie»
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen