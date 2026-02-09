Lindsey Vonn musste am Montag erneut unters Messer. Nach ihrem Unterschenkelbruch kämpfen Ärzte darum, Vonns Bein zu stabilisieren.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Lindsey Vonn (41) wurde erneut operiert. Der US-Skistar musste sich am Montag einem zweiten Eingriff unterziehen. Gemäss einer Quelle der Nachrichtenagentur Reuters kämpfen die Ärzte darum, Vonns Zustand und ihr Bein zu stabilisieren. Somit soll Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorgebeugt werden.

Bereits am Sonntag wurde Vonn im Spital Ca’ Foncello in Treviso ein erstes Mal operiert. Die Diagnose: Unterschenkelbruch. Ihr persönlicher Arzt sei zwar anwesend gewesen, er habe aber nur assistiert. Italienische Chirurgen hätten den Eingriff durchgeführt, heisst es weiter.

Gemäss der Quelle hat sich das US-Team verschiedene Spitäler angeschaut. Es gibt auch solche, die näher gelegen sind als jenes in Treviso – dennoch habe man sich für das Spital in Treviso entschieden, da dort eine neurochirurgische Abteilung vorhanden ist. Dort könne die Komplexität von Vonns Verletzung am besten behandelt werden.

1:02 Beinbruch nach Olympia-Sturz: Video zeigt Lindsey Vonns Helikopter-Ankunft in Treviso

Svindal meldet sich zu Wort

Vonn war am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt auf der Tofana schwer gestürzt. Die US-Amerikanerin hängte nach zwölf Sekunden in einer Rechtskurve am Tor an, wurde ausgehebelt und durch die Luft gewirbelt. Der Aufprall war hart und schmerzhaft. Vonn schrie, griff sich ans linke Knie. An das Knie, an dem sie sich erst vor Wochenfrist in Crans-Montana VS das Kreuzband gerissen hatte.

Ob Vonn je wieder Rennen fahren wird, muss leider bezweifelt werden.

Ihr Trainer, Aksel Lund Svindal, hat sich in der Zwischenzeit auf Instagram zu Wort gemeldet: «Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst die Menschen, die deinen Weg verfolgen – und uns, die täglich eng mit dir zusammenarbeiten. Gestern war ein harter Tag am Berg. Für alle, aber ganz besonders für dich.»

Gemäss Svindal habe Vonn ihrer US-Teamkollegin Breezy Johnson, der späteren Olympiasiegerin, noch zu deren starker Fahrt gratuliert, ehe sie ins Spital geflogen worden sei.