Neues Renndress bei Swiss-Ski
Die Farbe als Schlüssel zu Olympiagold

An den Olympischen Spielen geht es um jedes Detail. So rückt auch das Renndress in den Fokus. In geheimen Tests tüftelte Swiss-Ski am optimalen Design. Was die Farbe mit der Geschwindigkeit zu tun hat, verrät der Forschungsleiter Björn Bruhin im Podcast «Durchblick».
Publiziert: 09.02.2026 um 17:08 Uhr
|
Aktualisiert: 15:08 Uhr
Sina AlbisettiProduction Lead Video, Journalistin
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

