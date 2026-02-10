Lindsey Vonns Comeback-Drama bei Olympia fasziniert die Welt. Arnold Schwarzenegger nutzt es für ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Mittelmass. Er feiert Vonn für ihren Mut. Seine Freundin sei ein wahrer Champion, von dem sich alle eine Scheibe abschneiden sollten.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Trotz ihres schweren Sturzes bei der Olympia-Abfahrt: Arnold Schwarzenegger (78) feiert Lindsey Vonns (41) gescheitertes Comeback als mutig, tapfer und «ein bisschen verrückt». Mit 41 Jahren, rekonstruiertem Knie und frisch gerissenem Kreuzband wagte sie das Unmögliche. «Nach diesen Olympischen Spielen wird Lindsey nicht mit einer Medaille nach Hause fahren», schrieb «Arnie» am späten Montag auf X. «Sie wird mit dem Herzen einer Siegerin nach Hause fahren.»

Während sich in sozialen Medien viel Unverständnis, teils sogar Hass, über Vonn entlädt – sie sei «unverantwortlich», «Warum tut sie das?» –, feiert der Terminator Vonn als Heldin und mahnt: Wahre Grösse kennt kein Leben ohne Risiko.

Berge lügen nicht

«Ich liebe die Olympischen Spiele – Winter, Sommer, jedes Mal schalte ich ein», beginnt Schwarzenegger seinen emotionalen Post. Sport vereine die Welt, sei der grosse Gleichmacher: «Hanteln und Berge kümmern sich nicht um Herkunft, Geld oder Religion. Sie sind gleich für alle.» Besonders fasziniere ihn, wie Olympia zeige: Grösse und Herzschmerz liegen nah beieinander. «Ohne Misserfolge kein Erfolg.»

Vonn verkörpere das perfekt. «Die Story ist unübertroffen. Sie ist gewagt, mutig und ein bisschen verrückt», schwärmt Arnie vom Comeback «meiner Freundin». Vonn zeige es ihren Kritikern: «Die Nörgler haben nie an ihre Grenzen gehen wollen. Es gibt keine Grösse ohne Risiko.»

«Es ist Zeit, zu leben»

Arnie zitiert Teddy Roosevelt (1858-1919): «Nicht der Kritiker zählt, der den Starken stolpern sieht. Ehre gebührt dem Mann in der Arena – mit schmutzigem Gesicht, Schweiss und Blut, der tapfer strebt, immer wieder scheitert, aber gross plant und scheitert, während er es wagt.» Vonn sei genau das: keine Medaille, aber das Herz eines Champions.

«Sie hat uns einen Dienst erwiesen», betont der Ösi. «Sie zeigt: Erfolg bedeutet, auf der Klinge zwischen Sieg und Niederlage zu balancieren.» Und an die Massen gerichtet: «Seid keine kalten, ängstlichen Seelen auf der Tribüne. Riskiert! Scheitert gross, lebt voll!»

Schwarzenegger nutzt Vonns Verwegenheit, um gegen Mittelmass zu wettern. «Seid keine Verlierer, die vom Spielfeldrand aus hassen.» Vonn habe «uns gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert. Dafür gibt es keine Medaille.» Seinen langen Post schliesst Arnie mit den Worten: «Es ist Zeit, zu leben.»