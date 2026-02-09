Während Franjo von Allmen den Olympia-Thron nahezu im Rekordtempo erobert hat, überwand Tanguy Nef auf dem Weg zu seiner Goldmedaille gröbere Probleme.

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Nach der zweiten Goldmedaille im zweiten Olympiarennen wird Franjo von Allmen bei der Pressekonferenz gefragt, ob er mit den Namen Toni Sailer und Jean Claude-Killy etwas anfangen könne? «Nicht wirklich, die Ski-Geschichte gehört nicht zu meinen Stärken», antwortet der 24-Jährige. Wir helfen nach: Der 2009 verstorbene Österreicher Sailer (1956) und der mittlerweile 82-jährige Franzose Killy haben als einzige Alpine das Kunststück geschafft, bei einer Olympiade drei Goldmedaillen zu gewinnen.

Am Mittwoch könnte von Allmen im Super-G mit diesen drei Legenden gleichziehen. «Ich hoffe natürlich, das mir das gelingt. Aber für eine dritte Goldmedaille müsste bei mir extrem viel zusammenpassen, schliesslich ist die Konkurrenz im Super-G besonders gross», meint unser jüngster Olympia-Held.

«Ich habe einige Dinge nicht richtig gemacht»

Im Gegensatz zu Überflieger von Allmen hatte es Gold-Partner Tanguy Nef in seiner Anfangszeit im Swiss-Ski-Team nicht immer leicht. Der Sohn eines Professors und einer Psychiaterin hatte lange Zeit in der Slalom-Gruppe wenig Freunde. «Weil ich in meinem ersten Weltcup-Jahr noch in den USA studiert habe, war ich in der Saisonvorbereitung, wo auch die Teambildung entsteht, nicht dabei. Ich habe meine Mannschaftskollegen zu wenig gut gekannt. Zudem war ich sehr jung und habe einige Dinge nicht richtig gemacht, weil ich es nicht besser gewusst habe.»

Nach dem erfolgreichen Abschluss von seinem Informatik- und Wirtschaftsstudium hat sich Nef zwar immer besser im Team integriert, dafür hat ihm ab dem Sommer 2023 eine Borreliose das Leben schwer gemacht. «Durch den Konsum von Antibiotika habe ich die Borreliose zwar weggebracht, doch ich litt danach unter einem Energiemangel. Dementsprechend war ich für längere Zeit nicht richtig leistungsfähig.»

Die Wende zum Guten hat Nef im letzten Winter mit acht Top-9-Klassierungen im Weltcup und dem Vize-Weltmeistertitel in der Team-Kombination (mit Alexis Monney) eingeleitet. Jetzt befindet sich der Atomic-Pilot in der Form seines Lebens. Deshalb dürfen wir nächste Woche auch im Olympia-Slalom eine weitere heroische Leistung erwarten.